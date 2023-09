Frigerio y Gainza en caminata por Paraná: “Escuchamos y transmitimos propuestas”

“Discutamos cuál es el cambio”

En el marco del relanzamiento de la campaña electoral con vistas al 22 de octubre, los candidatos a gobernador e intendente de Paraná de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza, respectivamente, encabezaron una caminata por la seccional 15 –que partió desde calles Artigas y Santo Domínguez- para entablar el diálogo con vecinos, comerciantes y simpatizantes de la propuesta de su espacio político.“Estamos recorriendo los barrios, ingresando a los comercios y hablando con los vecinos, como lo hemos hecho siempre, estando cerca de la gente y escuchando mucho, porque la política tiene que escuchar más y entender de primera mano lo que está pasando, además de transmitir nuestros programas, lo que trabajamos en tantos años tanto a nivel provincial como municipal, pese a estar atravesando un momento dificilísimo”, comunicó Frigerio aTras dar cuenta de los números de la inflación y los índices de pobreza, a la que calificó como una “situación dramática”, el postulante a la Casa Gris se mostró “convencido de un futuro que depende de nosotros, de si aprovechamos con inteligencia y sentido común el enorme potencial que tenemos, como provincia y como ciudad”.“Estamos convencidos que damos para mucho más y eso es lo que transmitimos en cada encuentro, en cada recorrida, en cada mano a mano con los vecinos”, remarcó el candidato de Juntos por el Cambio.Consultado a Frigerio por el cambio de escenario político tras las elecciones de agosto –con el surgimiento de una tercera fuerza política encabezada por Javier Milei- éste analizó: “Lo que surge de las PASO es que más de dos tercios de los argentinos decidió que no quiere más de lo mismo, que se cansó de ver siempre a los mismos ocupando todos los lugares y sin respuestas para la gente, pensando más en ellos que en los vecinos”.“Ahora queda discutir cuál es el cambio posible, verdadero, serio y sostenible en el tiempo”, sentenció el candidato a gobernador. De hecho, refirió que desde su espacio político ofrecen “un programa provincial de salud, de educación, seguridad, vivienda y de producción de empleo”.“Es evidente que para gobernar hacen falta, no solo expresiones de deseo o voluntarismo, porque se gobierna con leyes, decretos y resoluciones, con gente con experiencia en los lugares de mayor definición, con legisladores que voten las leyes que presentas como proyectos, con intendentes que en el territorio concreten las políticas para ponernos de pie y volver a brillar”, recalcó Frigerio al insistir en cuestionar “cómo haremos el cambio y con quiénes”.Al resaltar la figura de Gainza en Paraná, el candidato aseguró que, Juntos por el Cambio, “en cada rincón de la provincia, tiene un equipo y un programa para generar ese cambio que está pidiendo a gritos la ciudadanía entrerriana”.Frigerio bregó por “un cambio profundo pero sostenible porque queremos previsibilidad y tranquilidad”. “Los entrerrianos no queremos levantarnos con la angustia de no saber si podremos llevarle un plato de comida a nuestros hijos, si podremos sostener su trabajo, si podremos encontrar un empleo, si nuestros hijos podrán ir a la escuela a aprender lo que necesitan para enfrentar los desafíos complejos del trabajo del siglo XXI, si tendremos respuesta en la salud pública, si podremos salir a la calle y no nos van a robar”, expuso.“Los entrerrianos queremos previsibilidad en este mar de incertidumbre que vivimos; en las PASO quedó clarísimo que queremos dejar atrás lo que nos genera angustia y tristeza porque queremos volver brillar”, sentenció al reafirmar: “En 50 días de campaña vamos a explicar cómo haremos el cambio que la ciudadanía pide a gritos”.Gainza, por su parte, comentó: “A nuestra campaña, la encaramos con propuestas, planes de gobierno y medidas concretas que le explican al vecino qué y cómo lo haremos; en 50 días que nos quedan de campaña, recorreremos, no solo para contar, sino también para escuchar en cada encuentro con vecinos, en cada mano a mano, pondremos las demandas que cada vecino de Paraná sale a pelear todos los días de su vida”.Para el aspirante a la municipalidad de Paraná, “los planes de gobierno, municipal, provincial y nacional, deben estar integrados para dar respuesta a los planteos de los vecinos”. En esa línea, refirió que “gran parte de nuestra plataforma está vinculada a bajar impuestos, simplificar trámites y ayudar al crecimiento del sector comercial para generar empleo”.“Si Paraná y Entre Ríos no encausan un proceso de crecimiento y desarrollo, y no tenemos empleo, nuestros jóvenes se frustran por no tener una perspectiva de futuro, que es lo que tenemos que construir. Toda nuestra campaña fue propositiva y ese será el camino que seguiremos hacia el 22 de octubre”, cerró.