Retienen servicios en área contable del San Martín “por tiempo indeterminado”

Paraná Empleados de Administración Contable de hospitales realizaron movilización

que mantienen desde hace semanas, en el marco delque se abona a los empleados administrativos contables que dependen del Ejecutivo entrerriano.“Profundizamos las medidas de fuerza por tiempo indeterminado, a partir de las 6 de la mañana, porque, porque lo están cobrando trabajadores del nivel central y otras reparticiones, y nosotros no”, fundamentó ael delegado de ATE Entre Ríos en el nosocomio, Hernán Narváez.”, sentenció Narváez.Según especificó, el beneficio debería alcanzar a. “El monto a pagar no está definido porque depende de la categoría, la antigüedad y el cargo de cada empleado”, comentó al respecto.En la oportunidad, la representante de SEPER, Viviana Acosta, reconoció que,De igual manera, prometió: “Siempre atenderemos la urgencia, porque el paciente nunca se deja de lado. Somos salud y lo demostramos en pandemia, por eso pedimos el pago de este decreto que nos corresponde a todos nosotros”.A continuación, Acosta reconoció laporque, según explicó, “los empleados ATER consiguieron un código, con lo que cobran; y nosotros que somos Salud, que seguimos atendiendo, porque no hay feriados para nadie, solo pedimos que nos escuchen”., cuestionó e imploró a la comunidad que entienda los fundamentos del reclamo “porque pedimos lo que nos corresponde”.Consultada a la representante de SEPER por las respuestas al reclamo que encabezan, ésta detalló: “La ministra de Salud, Sonia Velázquez, le dijo al director del hospital que ella se iba a poner al frente de esta lucha, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta; también entregamos una carta al gobernador Gustavo Bordet, donde explicamos por qué teníamos que cobrar el decreto Nº6, pero se nos están riendo en la cara porque Gobernación salió diciéndole a la ministra que tome conocimiento de lo que estamos pidiendo”., sentenció.“Los hospitales siempre somos excluidos y estamos exentos de todo beneficio de adicionales que tienen otras reparticiones de la Administración Pública”, disparó Narváez.