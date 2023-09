Milei reveló a qué valor se tomarían hoy los pesos en una eventual dolarización

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a insistir en su propuesta de "eliminar" el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para poder dolarizar la economía y aseguró que el tipo de cambio una vez implementada la medida sería "a un valor de mercado de $730", tomando en cuenta la cotización del "contado con liqui" de la moneda estadounidense.Además, Milei criticó a los economistas "brutos", "rudimentarios" e "ignorantes" que evalúan que una medida de ese tipo generará hiperinflación y opinó que los políticos que lo cuestionan "ni siquiera llegan a ser seres humanos normales"."No tiene ningún sentido tener el BCRA porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. ¿Me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes, de cada uno de los que van a llegar a este mundo, sobre la situación de los bienes presentes y futuros? Para eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Esos malditos herejes se creen que son dioses, pero ni siquiera llegan a seres humanos normales", dijo Milei al exponer en la novena edición del Latam Economic Forum.El encuentro, bajo el lema "Dónde estamos, hacia dónde vamos", se llevó a cabo en el Hotel Alvear, de la ciudad de Buenos Aires, y convocó a dirigentes empresarios, políticos y analistas financieros.Ante un auditorio de 700 personas, Milei expresó que la rapidez del proceso de dolarización que llevará a cabo dependerá "de la velocidad" en la que los argentinos cambien sus pesos por billetes de la moneda estadounidense, y señaló que si ese procedimiento se diera hoy tomaría en cuenta un tipo de cambio de 730 pesos por dólar."Cuando nosotros dolaricemos", dijo a los presentes, "van a poder sacar los dólares del colchón libremente, porque tuvieron que meterlos ahí para defenderse del impuesto inflacionario de los políticos chorros", destacó el candidato presidencial de LLA y motivó aplausos.El aspirante presidencial libertario afirmó que "una de las estupideces más grandes" que escuchó "es que dolarizar conduce a una hiperinflación" cuando "es todo lo opuesto", y aprovechó para reiterar sus críticas a los políticos y economistas de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC), que tienen, sostuvo, "las manos sucias, algunos con excremento, otros con sangre y otros con sangre y excremento"."Voy a hablar sobre lo que llaman popularmente como dolarización, que no es nada más ni nada menos que, a la postre, eliminar el Banco Central", señaló Milei, y aseguró que la medida que implementará si llega a la presidencia será "irreversible" y, por ese motivo, "creíble"."La dolarización se va a hacer a precio de mercado. ¿A cuánto está el dólar contado con liqui hoy? Sería a 730 pesos″, aseveró.El candidato presidencial de LLA reivindicó el Plan de Convertibilidad puesto en vigencia a principios de la década del '90, durante el gobierno de Carlos Menem, "que llevó a la Argentina a ser el país con menos inflación en el mundo" con una paridad de 1 a 1 entre el peso y el dólar."Yo les aseguro que si llegamos a dolarizar antes de la elección de medio término (en 2025) en 35 años, vamos a ser una potencia mundial", prometió.Y aseguró al culminar su exposición: "Venimos a cambiar esta Argentina prebendaria, a terminar con esta maldita casta que nos hunde. Que no son solamente los políticos ladrones, sino que también son los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los periodistas ensobrados y los profesionales que venden ciencia a cambio de guita para influenciar a la opinión pública: economistas, abogados y encuestadores y demás yerbas".Además de Milei, expusieron en el Latam Economic Forum el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go; la candidata a diputada porteña de LLA, Diana Mondino; el expresidente del BCRA y actual funcionario del gobierno porteño, Martín Redrado; y los analistas políticos Alejandro Catterberg y Gustavo Marangoni; y Darío Epstein, miembro del consejo de asesores económicos de Milei.