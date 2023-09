Senado entrerriano aprobó creación del Régimen Integral de Niñez y Adolescencia

Es Ley

Despachos de Comisión

. En el recinto se encontraban presentes trabajadores y trabajadoras del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y referentes gremiales.Al respecto, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista) explicó: “. Por otro lado, la creación y regulación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como un organismo independiente e imparcial, tiene como objetivo principal velar por la supervisión y garantía de sus derechos. Esta figura se encargará de supervisar la existencia de programas, servicios y organismos que garanticen el acceso a derechos y el ejercicio efectivo de los mismos.Luego, el legislador se refirió al recorrido del proyecto en el ámbito parlamentario destacando que el texto final “es producto de un trabajo conjunto y consensuado entre distintos actores y sectores involucrados en la temática”. Dijo, además, que se hicieron “modificaciones vinculadas a la técnica legislativa y a la forma en que nombramos a los sujetos de la ley”.Seguidamente, Maradey destacó: “Se escucharon las propuestas de los gremios UPCN y ATE, quienes nos pusieron en conocimiento de las demandas de los trabajadores y trabajadoras del organismo. Demandas que fueron en gran medida receptadas en la presente iniciativa. También invitamos a las autoridades de los colegios de Psicología, de Psicopedagogía y de Trabajo Social que brindaron su aporte disciplinario y específico sobre esta temática.Tras mencionar y detallar las modificaciones propuestas al proyecto, tales como la carga horaria, régimen de licencia, capacitaciones, incompatibilidades adicionales, entre otros, el senador manifestó: “Considerando todos estos aportes, creo que tenemos un texto homogéneo, tanto en su redacción como de fondo, y que hemos logrado aportar a la integralidad que esta ley propone”. Y solicitó a sus pares el voto positivo para otorgar la media sanción de la iniciativa.Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) pidió la palabra y expresó: “Quiero destacar hoy a los promotores de derecho, a cada uno de los profesionales que están en las residencias”. Y continuó: “Esta ley viene a reconocer un poco el trabajo y a darle un poco de derecho porque es verdad, no contaban con licencia como el resto de los trabajadores, ni tenían los días que necesitaban como cualquier trabajador”.“Quiero destacar el trabajo de todos los que trabajan en cada una de las residencias a nivel provincial, pero en particular a la del Departamento Federal”, cerró la legisladora.Al culminar la sesión, Ceferino Benítez, de la Comisión Directiva de ATE, presente en el recinto durante media sanción del proyecto, manifestó: “Es un aliento, es un reconocimiento al esfuerzo de todos los trabajadores del Copnaf que hace años vienen luchando por esta ley. Y hoy se hizo realidad y la verdad que nos llena de orgullo haber estado en las manifestaciones, en la asamblea, haber motivado a la gente. Agradecer sobre todo al acompañamiento de ATE que siempre ha estado en esta lucha de los compañeros”.En esta línea comentó: “Las sugerencias que nosotros hicimos han sido aceptadas, y otra, como por ejemplo la licencia de 30 días, que no la habíamos contemplado nosotros”. Benitez recordó “los tres puntos históricos de lucha del Copnaf: reducción horaria, adicional y jubilación anticipada”. De los tres pedidos, lograron dos. “Nos vamos satisfechos de este recinto porque había compañeros que hace 20 años estaban luchando por esto y hoy es una realidad”.Siguiendo con el debate legislativo, se convirtió en ley el proyecto que establece el Régimen de Fiscalización y Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos, el que deroga el régimen establecido por la ley Nº 6963.El senador Maradey, como presidente de la Comisión de Legislación General, pidió la palabra y fundamentó: “Esta iniciativa es conocida por todos nosotros debido a que en el 2021 le dimos media sanción, convencido de que era hora de actualizar este régimen que actualmente sigue regulado por decreto ley 6.963 del año 1982. Sabemos de la importancia de la dirección de inspección de persona jurídica porque la dinámica de las diversas actividades que se desarrollan en nuestro territorio nos ha llevado a involucrarnos en las formas asociativas en las que se organiza nuestra población”.Y continuó: “Gratamente esta gestión ha agilizado, profesionalizado, asesorado, supervisado y controlado a las asociaciones de modo tal que ya no es inaccesible y por el contrario sus integrantes logran cumplir sus objetivos sociales cada vez de manera más idónea. Este texto que hoy nos llega en revisión es una letra de consenso y trabajo conjunto de las distintas esferas estatales y sociales donde quiero particularmente recetar el trabajo del doctor Lisandro Amavet y su equipo como así también el de los eslabones del Ministerio de Gobierno que nos han dado la satisfacción en muchas oportunidades de hacer la entrega a nuestra gente que tanto lo ha añorado de sus papeles. Lo digo así porque sabemos bien lo que es tener los papeles, la formalidad transformada en dignidad para muchas cooperadoras, asociaciones y fundaciones que dejan el alma en su labor. Por esta razón para cumplir con esta importante tarea fue necesaria esta iniciativa que hoy vuelve desde la Cámara de Diputados con algunas correcciones en la remisión a la normativa de fondo y otras adecuaciones de redacción. Estas modificaciones tuvieron recepción en un dictamen favorable y unánime de comisión por lo cual espero hoy demos la sanción definitiva”, dijo el legislador.Durante la sesión se dio tratamiento al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a aceptar la donación formulada por la Municipalidad de Gobernador Maciá de un (1) inmueble, con el cargo de afectar dicho inmueble a la construcción del Juzgado de Paz de la ciudad de Gobernador Maciá.También al proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación, a favor de la Municipalidad de Herrera, Departamento Uruguay, (1) un inmueble de su propiedad, con la finalidad de cumplimentar con las disposiciones previstas por el artículo 81º, primer párrafo de la Constitución Provincial.Se trató, además, el proyecto de Ley de autoría del senador Kloss, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Aldea María Luisa, inmuebles de su propiedad, ubicados en el Departamento Paraná, Distrito Sauce, Municipio de Aldea María Luisa.