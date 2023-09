Romero: "No venimos a dejar sin trabajo a cooperativistas de Gualeguaychú"

Andrés Romero, candidato a intendente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, aclaró cuáles son sus propuestas vinculadas a las cooperativas de trabajo en la ciudad.



A través de un comunicado, expresó que “en el último tiempo se ha difundido información falsa acerca de nuestras propuestas con respecto a las cooperativas de trabajo en la ciudad”.



En ese sentido, remarcó que “las cooperativas de trabajo, ejercen una actividad irregular, fuera de las leyes y protecciones sociales que regulan el mercado de trabajo. Bajos sueldos, falta de equipamiento de seguridad, y una relación laboral encubierta en la cual se perjudican las personas que trabajan y sólo se benefician algunos presidentes de las mismas, manejándolas cómo una empresa privada. En las cuáles ellos son dueños y no reparten las ganancias con los miembros, de manera contraria a lo indican en su estatuto”.



“A la mayoría se les paga con planes sociales y programas nacionales, como nos han manifestado en diferentes reuniones con distintos miembros. No vamos a avalar más manejos oscuros cómo se ha venido haciendo estos últimos 8 años”, indicó.



Por tal motivo, señaló que “nosotros proponemos formalizar y regular el servicio que brindan los cooperativistas a nuestra ciudad, para que de esa manera puedan acceder a los derechos laborales que les corresponden por ley. Y que cada miembro sea beneficiario por igual en el reparto de las ganancias por el trabajo prestado y no como se ha venido realizando. No venimos a dejar sin trabajo a los cooperativistas”.



“Hay muchos políticos preocupados por perder su poder, por eso infunden información falsa acerca de nuestro espacio. Mientras ellos siguen repitiendo mentiras, nosotros le contestaremos con verdades”, finalizó.