Cine y cultura: Bordet y Bahl dieron inicio a la 5º edición del FICER en Paraná

La programación completa

Miércoles 6

Jueves 7



Viernes 8



Sábado 9



Comenzó la quinta edición del FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. La apertura oficial se llevó a cabo a las 19 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), marcando el inicio de cuatro días repletos de propuestas culturales en Paraná y otras cinco subsedes: Concordia, Federal, Villaguay, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay.El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, compartió su entusiasmo con: "Estamos muy contentos de dar inicio a la 5º edición del FICER, que se ha consolidado como uno de los más importantes del país. Tenemos una muy buena agenda de producción y cinco subsedes en distintos lugares de la provincia para llevar y expandir todo lo que significa la cultura a través del audiovisual".Bordet destacó la calidad de los estrenos y el valor de las producciones locales: "Además de ver buen cine, que es mucho lo que se realiza en la provincia en producción audiovisual, con películas que ponen de relieve nuestra cultura entrerriana".El intendente de Paraná, Adán Bahl, se sumó a las celebraciones: "Trabajamos para que nuestros artistas puedan vivir de su talento, así que estamos muy agradecidos al gobernador y a nuestra secretaria de cultura. La industria audiovisual tiene una participación muy importante en el PBI, genera miles de puestos de trabajo, sobre todo del sector joven, aparte de ser una vidriera tiene un premio económico que ayuda a los artistas a alcanzar sus objetivos."Bahl también enfatizó el aspecto inclusivo del festival: "Esto implica la accesibilidad a cine internacional gratuito y, sobre todo, acompañar a nuestros artistas que es realmente importante, tenemos talento en toda la provincia de Entre Ríos y hoy es la oportunidad de conocerlos".La secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino, concluyó con satisfacción: "Estamos felices de poder ofrecer la 5º edición del festival que creció en cada una de las ediciones y ya está consolidado como uno de los más importantes de la región. En un esfuerzo por federalizar el festival, este año tenemos cinco subsedes y queremos que las películas de calidad lleguen a la mayoría de los entrerrianos".LOS DELINCUENTESD: Rodrigo MorenoArgentina/Luxemburgo/Brasil/Chile | ATP | 2023 | 180′CNCPELÍCULA DE APERTURA20:00 hs | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCSAINT OMERD: Alice DiopFrancia | +13 | 2022 | 122′Cine Internacional21:30 hs | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAZARAMELLA EN CORTOSD: Juan Pablo ZaramellaCine Infantil9:00 – 10:30 – 14:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCVIDEOMINUTOSGanadores del Concurso 2023Videominutos11:00 |1P CPCJUAN, COMO SI NADA HUBIERA SUCEDIDOD: Carlos EcheverríaArgentina | ATP | 1987 | 164′40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCTRENQUE LAUQUEND: Laura CitarellaArgentina/Alemania | ATP | 2023 | 260′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA SIESTAD: María Cecilia AcuñaFormosa | ATP | 2021 | 11′Panorama Regional17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCTRES COSAS BÁSICASD: Francisco Matiozzi MolinasSanta Fe | +13 | 2023 | 70′Panorama Regional40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA17:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCMI VOCACIÓND: María Laura MoyanoCEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCGIGI, LA LEGGED: Alessandro ComodínItalia/Francia/Bélgica| ATP | 2022 | 98′Cine Internacional19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCARTA DESDE CASAD: Fernanda Álvarez | ATP | 2023 | 5′CEC19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCFAR FROM USD, G: Laura Bierbrauer, Verena KuriMisiones | ATP | 2019 | 77′Panorama Regional19:30 | SALA PLANTA BAJA | CPC¿QUIÉN ES KEILI GONZÁLEZ?D: Diana Solari BrandolínCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCARTURO A LOS 30D: Martín ShanlyArgentina | +13 | 2023 | 90′CNC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLAS CASCOSD: V. Moreira, S. Van Dembroucke, J. Rearte, F. Álvarez | ATP | 2023 | 9′CEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCD: Jimena ChavesArgentina | ATP | 2022 | 80′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCRITUALES DE REGISTROD: Milton Secchi NaputArgentina/USA | ATP | 2023 | 15′Panorama Regional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAWE MET IN VIRTUAL REALITYD: Joe HuntingReino Unido | +13 | 2022 | 91′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAPRISIONEROS DE LA TIERRAD: Mario SofficiArgentina | ATP | 1939 | 85′NOCHE DE CINEMATECA24:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINATE INVITO A UN CORTOCine Infantil9:00 -10:30 – 15:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCD: Pablo CorinoArgentina | ATP | 2021 | 72′Cine por Entrerrianxs17:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCPESCANTORAD: Fabio Marcelo BonellCEC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASALIDOS DE LA SALAMANCAD: Josefina Zavalía ÁbalosArgentina | ATP | 2023 | 63′CNC17:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINASANTOS PAGANOSPanorama Regional18:30 | SALA PLANTA BAJA | CPCHOTEL GRAN VICTORIAD: Ricardo “Jaimo” Jaimovich | ATP | 2023 | 6′CEC19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCCRÓNICAS DE UN EXILIOD: Micaela Montes Rojas, Pablo GuallarArgentina | ATP | 2022 | 93′CNC40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA19:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCMAL LLEVADOD: Leandro Nicolás GómezCEC20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCME PERDÍ HACE UNA SEMANAD: Iván FundArgentina | ATP | 2012 | 70′Cine por Entrerrianxs20:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCZOOD: Jorge CastilloChaco | ATP | 1969 | 8′Panorama Regional20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINALA TERMINALD: Gustavo FontánArgentina | ATP | 2023 | 62′CNC20:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAINSOMNIOD: Milagros RochaCEC21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCHACE MUCHO QUE NO DUERMOD: Agustín GodoyArgentina | ATP | 2023 | 87′Cine por Entrerrianxs21:30 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCLEJOS EL UNO DEL OTROD: Gastón CalivariCEC22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCLA ALEGORÍA DE LA CUEVAD, G: José David ApelSanta Fe | +13 | 2023 | 81′Panorama regional22:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCA BAILARD: Sara Van DembrouckeCEC22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAAFIRED: Christian PetzoldAlemania | +13 | 2023 | 102′Cine Internacional22:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINAJUGANDO CON EL CINEProyecto Jugando con el CineCine infantil16:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPCEL JUICIOD: Ulises de la OrdenArgentina/Italia/Francia/Noruega | +16 | 2023 | 177′Cine por Entrerrianxs40 AÑOS DE DEMOCRACIA ARGENTINA16:00 | SALA VERÓNICA KUTTEL | USINACLOSED: Lukas DhontBélgica/Francia/Países Bajos | +13 | 2022 | 104′Cine Internacional17:00 | SALA PLANTA BAJA | CPCGALA DE PREMIACIÓN20:00 |1P CPCAMIGAS EN UN CAMINO DE CAMPOD: Santiago LozaArgentina | ATP | 2022 | 77′Película de Clausura21:00 | 1ER PISO SALA MAYOR | CPC