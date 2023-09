Autoridades analizaron los alcances de reglamentación de la Ley Felipe

Presencia del Estado

Votación por unanimidad

El abrazo de Felipe

Sobre la ley

En el Salón de la Vicegobernación se llevó a cabo una reunión para poner en común los alcances de la Ley provincial Nº 11.032 conocida como Ley Felipe, la cual en su reglamentación crea el Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos.Los alcances de la norma fueron abordados este miércoles en el marco de una reunión encabezada por la vicegobernadora María Laura Stratta y que contó con la participación de Danilo Bertoni y Elizabeth Artaza –los papás de Felipe–, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, los intendentes de Paraná, Adán Bahl, y de Villaguay, Claudia Monjo, la senadora Nancy Miranda, y el diputado Juan Manuel Huss.En representación del Ministerio de Salud, intervino la directora de Prestaciones, Karina Muñoz, y la coordinadora de Fortalecimiento Organizacional y de Gestión de la Dirección General de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Zoe Mohr.“Este es un encuentro muy importante, muy emotivo y fundamental para poder seguir construyendo más Estado. Un Estado que esté presente y un Estado que resuelva y que transforme. La Ley Felipe es una ley que transformó el dolor en un acto de amor”, sostuvo Stratta y reconoció la fuerza de la mamá y del papá de Felipe, quienes “no bajaron los brazos”.“Hoy lo que hicimos justamente fue poner en común todo ese camino que hemos transitado en articulación”, agregó, para detallar luego que “la reglamentación de la ley supone crear un programa y hacer eficientes los recursos que el Estado pone para acompañar a los niños y niñas y a sus familias a transitar esos momentos tan difíciles”.Tras destacar el trabajo que realizó la Legislatura entrerriana en el marco de la ley y del Ministerio de Salud, Stratta puso de relieve “el compromiso” del gobernador Gustavo Bordet en promulgarla y en reglamentarla: “Nos parece importante seguir asumiendo ese compromiso que tenemos con la salud pública, pero sobre todo transformado en políticas que puedan trascender los gobiernos y que nos hacen bien como sociedad”.Por su parte, el intendente Adán Bahl, expresó: “Es tan importante que el Estado esté presente para acompañar y aliviar un poco esa carga tan pesada y los padres puedan centrarse en compartir y dar amor a sus gurises durante ese momento tan difícil”. “Gracias a la lucha de miles de familias que, lamentablemente, tuvieron que atravesar por esa situación; a la sensibilidad de un legislador, que estuvo donde hay que estar, que es al lado de la gente, y promovió un proyecto en la Legislatura; y a diputados y senadores que, más allá de sus diferencias partidarias, cumplieron con la tarea para la cual fueron elegidos, hoy tenemos la Ley Felipe, que creó un programa para apoyar económica y psicológicamente a las familias de niños, niñas y adolescentes con enfermedades oncológicas crónicas”.El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano por su parte, señaló: “La ley fue votada por unanimidad; acompañamos en las plazas que tanto Daniel como Eli convocaban para mostrar la necesidad de que el Estado intervenga en una política pública como la que finalmente terminó siendo, pero claramente la Ley Felipe más allá de la Legislatura, del Poder Ejecutivo, la decisión del gobernador y la vicegobernadora tiene que ver con la lucha de sus padres”. Asimismo, explicó que a partir de esta normativa habrá “un programa específico y especial con presupuesto que pueda rápidamente dar respuestas”, dijo, para remarcar seguidamente: “Se ha cumplido el objetivo, hemos hecho el trabajo que nos corresponde”.En tanto Danilo Bertoni papá de Felipe al referirse a la ley dijo: “Ese abrazo que tanto venimos buscando desde el 2019 creo que hoy lo tenemos, y que es para siempre. No miramos para atrás: Entre Ríos es más justa, es más equitativa y como mamá y papá nos llena de orgullo. Ojalá que nadie tenga que acceder a esta ley pero a aquel que le toque, no sólo va a estar el Estado que lo va a abrazar, en ese abrazo no tengo dudas de que va a estar Felipe”.También destacó “la capacidad de escucha” que tuvieron en el proceso de la ley y remarcó: “Esta ley fue aprobada por unanimidad. Felipe pudo demostrar que la oposición y el oficialismo pueden caminar juntos de la mano y acompañar este tipo de leyes; dejar mezquindades políticas a un costado”.El Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos fue convertido como Ley provincial Nº 11.032 a fines de 2022 por la Cámara de Senadores de Entre Ríos. El organismo encargado de su aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia.Busca garantizar cuatro tipos de prestaciones: En primer lugar, el traslado del paciente de la residencia al efector público donde será atendido, ya sea dentro de la provincia o fuera. La segunda prestación pretende, en caso de realizar la atención fuera de su localidad, asegurar la estadía para la persona y sus acompañantes (un titular y otro suplente). La tercera arista incluye el traslado interno desde el lugar de estadía hasta el efector sanitario. Por último, se tiene en cuenta la alimentación, para lo que se sugiere que se brinden recursos económicos.