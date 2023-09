El Gobierno nacional canceló el derecho de condecoraciones a Augusto Pinochet

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto N° 455 en el que, por disposición de los consejos de la Orden de Mayo y de la Orden del Libertador San Martín, se canceló el derecho a dichas condecoraciones y a sus insignias al ex presidente de facto de Chile, Augusto Pinochet."La Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las Naciones en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria, como los pilares para la construcción del orden democrático", dijo la Portavoz y destacó que "en ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad".La portavoz explicó que mediante el Decreto 455, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se "le cancela a Augusto Pinochet y a sus derechohabientes el derecho usar las insignias Orden de Mayo y Orden de Libertador San Martín oportunamente otorgadas".Señaló que en el decreto se plantea que "Pinochet no es merecedor de la gratitud de la Nación Argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatibles con dicha condecoraciones"."Nuestro país celebra 40 años de democracia y es imprescindible reivindicar todos los días los valores que dan vida al Estado de derecho, rechazado cualquier acto de negacionismo del terrorismo de Estado, así también como las violaciones a los derechos humanos", detalló la Portavoz.Es en ese marco que los consejos de Orden de Mayo y del libertador San Martín dispusieron que "por haber sido transgredidos tanto los ideales de Mayo, como del General San Martín, y ser responsable Pinochet de actos incompatibles de los principios sanmartinianos de dichas órdenes, no puede ser acreedor de tan alto honor y quedan las condecoraciones retiradas para él y sus derechohabientes".La Portavoz realizó el anuncio en el marco del 50 aniversario del golpe militar contra el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, que encabezó el 11 de septiembre de 1973 el entonces Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Augusto Pinochet.