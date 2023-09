Docentes agrupados reclamaron en “defensa del salario y educación pública”

En el marco de una jornada Nacional de Lucha Docente impulsada por gremios, federaciones y agrupaciones. En Paraná, también se realizó el reclamo frente al Consejo General de Educación (CGE).“El objetivo es poder mostrar e instalar el debate la alarmante situación que vivimos como trabajadores con el escenario pos elecciones PASO en el que la inflación deterioro con fuerza el salario de los trabajadores”, dijo Marianela Valdez delegada de AGMER y militanteEn este contexto, sumó que “frente a la inacción de las centrales sindicales, la CTERA viene aislando las lucha y son cómplices de estas medidas del gobierno. Es por ello que creemos importante salir y reclamar ante la avanzada de sectores de derecha.“La historia nos muestra lo que son los descalabros y hoy hay un sistema para que la gente no sepa para que lado disparar. Desde el movimiento docente siempre decimos que esta movida ya la vimos”, expresó un referente, Tomás Caíno, al sostener que “lo que no hagamos nosotros por nosotros mismo nadie lo va a hacer”.En tanto Valdez, mencionó que “se habla de mantener a los docentes por encima de la inflación pero no dicen que son pagos en cuotas y tramos, entonces no estamos por arriba de la inflación. Hay que desmontar el discurso que convalidan las dirigencias sindicales”.