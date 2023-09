Ampliarán la red de gas natural en localidades de Entre Ríos

Elecciones en Concordia

La provincia realizó la apertura de ofertas y entrega de decreto para la realización de obras de gas natural en Paraná, Concordia, El Pingo, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. La actividad se llevó a cabo en el salón de los Gobernadores en Casa de Gobierno.“Iniciamos en diversos puntos de la provincia como en ciudades como el Pingo, una localidad que no contaba con gas natural. También las obras serán para la localidad de Concordia y abarcarán la zona de Villa Zorraquin y Adela, dos lugares con mucho crecimiento turístico e industrial. Además, se contemplan acciones enConcepción del Uruguay, Gualeuaychú y se firmó in convenio con Paraná”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a Elonce.Asimismo, detalló que, para la capital entrerriana, se trata de un plan maestro para dotar de gas natural a la ciudad por una suma más de 3.000 millones de pesos. “Entre Ríos es una es de las provincias que más desarrollo gasífero tiene, algo contrario a lo que dijo un ex candidato a presidente de la nación”, sostuvo Bordet.En este sentido, el gobernador recordó que “se está construyendo un gasoducto que unirá los dos troncales ya existentes y beneficiará a todo el norte entrerriano. Dará una mayor previsibilidad y lleva un 85 por ciento de avance”.“Llevar gas natural es mejorar de manera directa la calidad de vida de los vecinos y además una economía en costos importantes. No debemos olvidar que se exigió a la empresa Gasnea que esté a la altura de las inversiones que la provincia hace, porque la empresa debe cumplir con lo establecido y que estas inversiones tienen que tener beneficios para los entrerrianos.", comunicó.Al respecto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que “es una obra muy ambiciosa porque quedaría el 95 por ciento de la ciudad cubierta con gas natural, integra muchas vecinales y la obra comprende barrios como Bajada Grande, la zona sur, El Paracao, zona este y el límite con Oro Verde”.“La obra mejora la calidad de vida de las familias y también re potencializa el servicio de gas para el parque Industrial. Desde el inicio de la gestión tenemos el objetivo de llevar infraestructura es por ello que se realiza la autopista, obras internas, iluminación, calle Hernandarias y llegamos con más energía como el gas”.“Es una inversión muy importante y a la obra la hace la provincia dentro de la jurisdicción de Paraná”.Los números terminaron por confirmar la definición de la interna para la intendencia en Concordia en el frente Más por Entre Ríos. Tras la apertura de la urna 2818, la diferencia entre Armando Gay y Ángel Giano se acortó, pero no cambió el resultado final, por lo que, el ya proclamado candidato a la presidencia municipal de Concordia por el oficialismo, será el actual senador provincial.Al respecto, el gobernador señaló que desde su espacio “se mantuvo un prudente silencio para respetar que se pueda resolver de manera democrática una interna, que fue muy intensa, y dejó un resultado que quedó esclarecido”, dijo el gobernador al resaltar que trabajan para presentar una propuesta política que “permita tener una muy buena diferencia en votos”.Al ser consultado por la unidad, destacó que “construimos la unidad para un proyecto futuro”