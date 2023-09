La opinión de los gremios docentes tras la reunión paritaria

Este martes se llevó a cabo una nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios docentes en la que se confirmó la liquidación del aumento acordado en la reunión del 6 de julio.Lo acordado entre el gobierno y los docentes en julio representa un aumento de siete puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada a agosto. Este incremento se sumará al incremento del 76,2 por ciento que se otorgó en lo que va del año. También se comprometió a mantener abiertas las paritarias. Tras el encuentro, los gremios docentes dialogaron e Elonce y brindaron su opinión al respecto.Al respecto, el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, informó a Elonce que “nos vamos con las manos vacías, se trata del segundo encuentro paritario en 15 días y lo único conseguido, que no es menor, es abonar por planilla complementaria, la diferencia que surge entre la inflación acumulada y el salario percibido más siete puntos”.En este contexto, sumó que “no tuvimos una propuesta que concreta de tener una pauta por arriba de la inflación y puntos de adelanto. Para poder debatir en las escuelas debíamos tener una propuesta, de todos modos, analizaremos juntos el camino a seguir y la próxima reunión vendremos los sindicatos con lo resulto en las escuelas”.En este contexto, Pagani recordó que “el pasado 6 de julio firmamos un acuerdo donde se establecían porcentajes de adelanto para julio, de seis puntos y para agosto, de cinco puntos, y de esa manera no estar atrás además de ir ajustando de acuerdo a la inflación”.“Imaginábamos que íbamos a tener una propuesta de porcentajes. Venimos de dos años de paritarias que fueron valoradas como muy buenas y contamos con el convencimiento de generar propuestas contrapropuestas”, cerró.Por su parte, la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Maya, dio cuenta que “los docentes la están pasando mal y necesitan respuestas concretas para no tener que arribar a otras medidas”.En tanto, el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, sostuvo que “era posible que el gobierno no trajera números. Agradecemos el pago por complementaria una vez conocida la inflación del mes de agosto y mantener un 7% de la inflación acumulada”.Por otro lado, expresó que “solicitamos que se adelante un diez por ciento a cuenta de los próximos cuatro meses y una vez conocida la inflación, automáticamente por complementaria nos abonen la diferencia y un 10 por ciento para seguir por encima de la inflación”.En este contexto, sumó que “el martes que viene traeremos una respuesta. Buscamos recuperar el poder adquisitivo que perdimos desde principio de año y que el salario se ve deteriorado”