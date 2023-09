Se confirmó el triunfo de Gay y será el candidato a la intendencia en Concordia

Pasadas las 12, los números terminaron por confirmar la definición de la interna para la intendencia en Concordia en el frente Más por Entre Ríos. Tras la apertura de la urna 2818, la diferencia entre Armando Gay y Ángel Giano se acortó, pero no cambió el resultado final, por lo que, el ya proclamado candidato a la presidencia municipal de Concordia por el oficialismo, será el actual senador provincial.Luego de que la Cámara Nacional Electoral, hiciera lugar al pedido de Giano, para abrir la urna anulada por el Juez Ríos en primera instancia, hoy, tuvo lugar la apertura de la misma en Paraná.En la mesa del suspenso, la 2818, Ángel Giano consiguió 31 votos, mientras que Armando Gay obtuvo 21. Por lo tanto, con estos 10 más para el diputado, su derrota quedó sellada por 12 votos y no por 22 como indicaba el resultado anterior, dio a conocerAl abrirla, y realizar el conteo nuevamente se detectó una diferencia a favor de Giano de 10 votos. Este resultado implica que el ganador de la interna del peronismo en Concordia sigue resultando ser Gay, pero ahora, con una diferencia mucho más acotada de tan solo 12 votos, prácticamente un empate técnico, en una elección que votaron casi 97000 concordienses.“Estamos satisfechos por haber logrado que la justicia cuente cada voto en esta elección, que la CNE haya hecho lugar a nuestro pedido demostró que estábamos en lo cierto y que la decisión de cada concordiense es muy importante y es nuestro deber hacerla valer, mucho más en una elección muy reñida”, expresó Giano y agregó: “quiero agradecer a todas y todos los q fueron a votar y en particular a quienes nos votaron y nos acompañaron estos días de incertidumbre, fue una elección histórica en nuestra ciudad, nunca se había dado una diferencia tan mínima, casi insólita, entre dos fuerzas que pelearon por la interna peronista en Concordia, hoy hay un ganador por una cantidad ínfima de votos, pero esa fue la decisión popular y hay que respetarla”.