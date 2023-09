Invertirán $10 millones en cámaras de videovigilancia para siete localidades

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, firmó convenios con intendentes de siete localidades entrerrianas por un total de casi diez millones de pesos para la instalación de cámaras de videovigilancia.



“Celebramos la posibilidad de que siete localidades entrerrianas refuercen sus sistemas de videovigilancia y es una política que el gobernador Gustavo Bordet viene estimulando porque, hace tres años, iniciamos un proceso de diálogo con los intendentes, con los que firmamos un acuerdo de esfuerzo compartido e instalamos cámaras en sede policial”, comunicó Romero a Elonce.



Y agregó: “Estamos finalizando el nuevo 911 de Paraná con 300 cámaras y, en un mes y medio, habrá 400 cámaras instaladas en la ciudad; también estamos próximos a inaugurar el 911 de Concordia porque el edificio ya está terminado y este jueves se inaugura una nueva comisaría en Nogoyá”.



Según la ministra, las acciones son tendientes a “fortalecer el sistema de seguridad en la provincia porque la Policía es el directo colaborador de la Justicia en materia de prevención del delito e investigación, y las cámaras de videovigilancia cumplen un rol fundamental para prevenir –porque difícilmente ocurra un delito al lado de una cámara- y cuando el delito ya ocurrió, reconstruimos lo que pasó gracias a los registros de las cámaras”. “No hay investigación judicial en la provincia que no se valga de las cámaras de videovigilancia para esclarecer los hechos”, sentenció y prometió: “Cuando estemos terminando la gestión, no habrá localidad entrerriana que no tenga cámara de videovigilancia”.



Consultada a Romero, quien se candidatea para la Intendencia de Paraná por el espacio Más para Entre Ríos por el desarrollo de la campaña electoral de cara a las Generales de octubre, ésta manifestó: “Por mi función, tengo la mirada puesta en la seguridad, obras y el banco de tierras que planteo para Paraná; son muchas iniciativas vinculadas al desarrollo social y humano sin abandonar el cuidado de la ciudad y la seguridad de nuestra Entre Ríos, por eso hicimos mucho y seguiremos haciendo”. (Elonce)