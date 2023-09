Quinodoz elogió a Romero: “Tiene capacidad y equipo para continuar la gestión”

La mirada sobre Sergio Massa a nivel nacional

La campaña a nivel provincial

Las elecciones generales están a poco más de un mes de llevarse a cabo y las listas que ganaron las internas comienzan a conformarse. En el oficialismo, las minorías optaron por apoyar la fórmula ganadora. En ese sentido, el candidato a concejal de Más para Entre Ríos, Fernando Quinodoz, estuvo en, que se emite por, para hablar del panorama político del partido.En primera instancia, afirmó que hay integración entre las minorías del Partido Justicialista: “En realidad como siempre. El artículo 40 de nuestra carta orgánica establece la integración de las minorías mediante el sistema D’Hondt a partir de las mayorías”. Asimismo, rememoró lo pasado en otras elecciones: “Lo que ha ocurrido, a diferencia de esta, es que había lista única en las PASO o sacaba una diferencia tal que quien integraba un lugar en los últimos lugares de los titulares”.El candidato que formó parte de la lista de Gustavo Guzmán aseguró que “la elección que hicimos fue tan buena y cerca de quien se consagró en la interna que nos ha permitido dentro de los 14 lugares que había para integrar los concejales (siete titulares y siete suplentes) que haya ocho concejales de la lista 66”.De cara a las elecciones generales, Quinodoz remarcó la función que tendrán ahora que se integraron a la fórmula ganadora: “Como corresponde, hay que acompañar a quien ha triunfado en las PASO”.Por otro lado, elogió la gestión del actual intendente de Paraná, Adán Bahl, en el cual sostuvo que ha sido “una gestión que está en la mayoría de la consideración de los paranaenses como positiva a partir de grandes obras de infraestructura vial, recuperación del espacio público y ordenamiento interno del municipio”.En esos términos,La lista 66 contó con una reunión en la Unión Árabe en los últimos días, donde Quinodoz informó que fue una misión “para agradecer a todos los que estuvieron militando, para compartir opiniones y motivar para trabajar el triunfo del peronismo en todos los departamentos y municipios de la provincia”.En esa sintonía, destacó que en brevedad habrá foto de unidad y Gustavo Guzmán se reunirá con Rosario Romero: “El acompañamiento ya está. Todos aquellos que formaron parte de la lista 66 el acompañamiento de la lista 2, de Rosario Romero, ya está para que el triunfo sea del peronismo porque creemos que es la mejor opción para los paranaenses”.Quinodoz fue el candidato a intendente de Paraná cuando el actual candidato a Presidente de la Nación formaba parte del Frente Renovador en 2015. Más allá de reconocer que no volvió a tener diálogo desde hace dos años, brindó su apoyo: “Creo que hay que votarlo por lo que ha hecho. Por todas las gestiones que ha hecho. La gestión de Tigre ha sido maravillosa, su gestión en la Anses ha beneficiado a los sectores más vulnerables y no dudó en ponerse al frente en una situación muy complicada en el país, como fue en julio del año pasado. No nos tenemos que olvidar dónde estábamos en ese momento y hacia dónde íbamos. Había mucha incertidumbre y desesperanza, los mercados habían demostrado mucha desconfianza y el solo nombramiento de Sergio Massa provocó que el dólar bajara 80 pesos, los títulos de los bonos subieron, ha logrado estabilizar algunos sectores macroeconómicos, ha logrado mantener un nivel de ingreso interesante de dólares más allá de las consecuencias que ha tenido la Argentina con la sequía en estos últimos años”.Asimismo, cree que con el Gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado en la actual gestión nacional, “va a permitir dejar de importar energía por 4.400 millones de dólares y exportarla”. En ese sentido, profundizó que “lo más duro ya pasó”, en referencia a los problemas con los que contó la gestión.“Lo que viene para Argentina es un camino de crecimiento, siempre y cuando se pueda dar una situación de continuidad, de previsibilidad y creo que Sergio Massa es eso. Él ya ha demostrado lo que puede hacer, dice lo que va a hacer y dice cómo lo va a hacer”, aseguró.Como contraposición, evidenció cómo sería el rumbo del país en caso de que gane otra fuerza: “Del otro lado hay candidatos que dicen y se desdicen constantemente porque cuando se los rasca un poquito en cuanto a las propuestas se ve que falta consistencia”.Por último, el concejal aclaró que “”.En este punto, Quinodoz remarcó que de cara al casi mes y medio que queda por delante de campaña “Bahl puede demostrar gestión como ministro de Gobierno y una excelente gestión como intendente de Paraná”.En ese sentido, tras enumerar diferentes gestiones que realizó el candidato a Gobernador de Más para Entre Ríos, destacó que Bahl “puede traspolarlo a la provincia y puede continuar con la senda del crecimiento”.