Fernández: "Negacionistas de la dictadura son los que hablan de libertad"

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en San Juan junto al gobernador, Sergio Uñac, la entrega de 788 viviendas a familias del departamento de Pocito que fueron afectadas por el terremoto registrado en enero de 2021."Cuando vimos que había familias que habían perdido todo por un terremoto, en menos de 24 horas me hice presente y aquí estamos cumpliendo la palabra que dimos ese día", expresó el mandatario, acompañado también por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente local, Armando Sánchez."Nos han tocado tiempos muy ingratos, y sabemos que la situación no es fácil, pero ningún problema se resuelve sacando al Estado del medio, como algunos pregonan", señaló el jefe de Estado, y remarcó: "Nosotros no somos negacionistas ni de la situación económica, ni del cambio climático, ni de la dictadura que vivió esta Patria. Negacionistas son los que hablan de la libertad".En ese sentido, aseguró que "tampoco somos parte de una casta: la casta verdaderamente protegida es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando la riqueza y el ingreso en unos pocos".El Presidente afirmó que "Argentina ha empezado un camino en condiciones muy adversas, pero nunca bajamos los brazos. Por eso les pido que no retrocedamos, que no cambiemos el rumbo, que sigamos progresando. El futuro está en lo que dice Sergio Massa, hacer un gobierno de unidad nacional".Las viviendas otorgadas en el nuevo barrio Las Pampas de Pocito, ubicado a 15 kilómetros al sur de la capital provincial, corresponden al compromiso asumido por el Gobierno nacional ante las familias que perdieron sus casas como consecuencia del sismo registrado en enero de 2021, que tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, y forman parte de las 1.800 soluciones habitacionales que dispuso el Presidente tras recorrer la zona del desastre en el marco del plan Casa Propia – Construir Futuro, que incluyó la entrega de 837 viviendas en el departamento de Rivadavia concretada en noviembre de 2022.El gobernador Uñac agradeció el "acompañamiento permanente del Gobierno nacional, que estuvo presente en cada uno de los procesos económicos y sociales de la provincia", y valoró especialmente que "el Presidente vino 15 horas después del evento que sufrimos para, más allá de traernos una solución material, darnos un abrazo para que sintiéramos que no estábamos solos. Sin la presencia del Estado no hubiera sido posible acudir ante la emergencia como lo hicimos. Todos queremos sembrar futuro, y es momento de mirar lo que en conjunto los sanjuaninos y la Nación nos animamos a hacer".En tanto, el ministro Maggiotti resaltó "la vocación del Presidente para que el acceso a la vivienda se transforme en una política pública" y aseguró que "el Estado sirve para igualar derechos". "Mientras que algunos creen que todo lo soluciona el mercado, nosotros tenemos la firme convicción de que el acceso y la igualdad de oportunidades las garantiza el Estado cuando hay un gobierno que piensa que todos los argentinos tenemos que ser de primera", añadió.Por su parte el intendente indicó que "Siempre de lo malo tenemos que ver el lado bueno: no hubo ni una sola víctima fatal y cuando el Presidente vino y prometió estas viviendas para Pocito, muchos no creían que iba a ser tan rápido. Y gracias al terremoto muchos vecinos que hace 30 o 40 años vivían en un asentamiento hoy tienen una vivienda digna con todos los servicios".El Gobierno nacional ya entregó en la provincia de San Juan 6.733 soluciones habitacionales de un total de 13.655 previstas, mientras que otras 6.134 se encuentran en ejecución. En el transcurso de la actividad las autoridades firmaron proyectos de inversión del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA V) destinados a mejorar la infraestructura básica y el desarrollo comunitario los municipios de Rawson, Caucete y Pocito.