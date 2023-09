La Secretaría de Deportes entregó elementos a escuela de Boxeo de Concordia

El deporte como hábito

El gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, colaboró con la escuela de Boxeo de Concordia facilitando elementos para la práctica de este deporte. El espacio cumple una función social y recibe gratuitamente a interesados a partir de los 10 años.La entrega se efectuó el viernes y estuvo a cargo de la titular de la Fundación Iapser, Mariel Ávila. Consistió en guantes, bolsa de boxeo, protectores bucales, colchonetas y cuerdas.El profesor Fabián Ruiz, ex boxeador de trayectoria internacional, recibió la ayuda y expresó su agradecimiento hacia el gobernador Gustavo Bordet y a la presidenta de la Fundación Iapser.“Cuando me comentaron sobre la necesidad de elementos deportivos de la Escuela de Boxeo que funciona en la zona sur de Concordia, no dudamos con el gobernador en generar las instancias para poder hacer la compra de lo que necesitaban por el área de Deportes”, indicó Mariel Ávila, y agregó: “Así que hoy estamos entregando los elementos y quedamos en contacto para futuras acciones en conjunto; desde ya, saber que los alumnos están bien, es algo muy grato”.De este modo, la docente reflejó su beneplácito por encontrar en dicha Escuela de Boxeo a ex alumnos. “Estoy muy feliz de saber de ellos y poder colaborar”, acotó.Párrafo seguido, Ávila se refirió al profesor de la escuela de boxeo, a quien consideró “un papá muy presente y contenedor”. “A la vista está que los chicos practican un deporte que, a su vez, genera que otros más puedan estar contenidos en la zona sur y en Concordia”, valoró.Por su parte, Ruiz expresó: “Es una gran alegría recibir todos estos elementos para los chicos. Estoy muy contento y agradecido con Mariel Ávila y con el gobernador (Gustavo Bordet), por todo esto que es muy importante para el deporte”.Sobre la Escuela de Boxeo, comentó que funciona de 17 a 19, en la Clínica Deportiva municipal, donde hay espacios para practicar levantamiento de pesas y para boxeo. “Tengo un grupo de seis o siete alumnas mujeres y el resto son varones”, detalló, y precisó que hay alumnos “a partir de los 10 años”.

En ese marco, indicó que en la escuela tiene “boxeadores para competir, después estos chicos que hacen escuela de combate, que están aprendiendo”. “Esto le va a venir bien para ellos”, acotó, en relación a los elementos recibidos.“El boxeo es un deporte lindo. Hay muchos chicos y la práctica de este deporte los saca de la mala junta”, señaló quien, como boxeador, representó a su ciudad y a Entre Ríos en Finlandia, Inglaterra, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Chile y Bolivia.“Es un deporte que está en crecimiento”, resumió finalmente Ruiz, al tiempo que invitó a los interesados a sumarse al boxeo: “Pueden hacerlo de manera gratuita, hay técnicos que se van turnando, con quienes acuerdan el plan de entrenamiento”.