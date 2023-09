UPCN solicita “urgente” convocatoria a paritaria para discutir salarios

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) elevó el viernes una nota formal solicitando que convoque "en las próximas horas" a una nueva audiencia en el marco de la paritaria estatal. Basó el pedido en la pérdida del poder adquisitivo que sigue afectando a las y los trabajadores en general y al sector público entrerriano en particular."Necesitamos una compensación que llegue al bolsillo de los trabajadores", remarcó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, tras solicitar formalmente que se convoque a la brevedad a una nueva audiencia paritaria. Advirtió que "la situación es acuciante y las y los compañeros demandan respuestas urgentes"."Si bien aún no se ha dado a conocer el índice de inflación de agosto, al aumento lo sufrimos en las góndolas de supermercados, en los precios de los productos de primera necesidad y sobre todo en los alimentos. Por lo tanto consideramos que debemos retomar la discusión con el objetivo puesto en mejorar la situación salarial en lo inmediato", resaltó Domínguez.La nota expresa que "en virtud del acta paritaria firmada el 23 de agosto pasado, en la que se aceptó que el Gobierno avance con la liquidación de un 5% de aumento en agosto con la condición de que la paritaria permanezca abierta, y teniendo en cuenta que allí mismo se estableció que se convocaría a una nueva reunión en caso que así lo requiera alguna de las partes, y, por otro lado, ante las definiciones que ya existen en el escenario económico tras las medidas dictadas a nivel nacional, nos dirigimos a Ud. para solicitar se convoque en las próximas horas a una nueva audiencia en el marco de la paritaria estatal".En el texto también se recordó la declaración del gobernador Gustavo Bordet quien, al referirse a la batería de medidas anunciadas hace una semana por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, remarcó que en Entre Ríos "tenemos nuestro propio sistema de paritarias". El Sindicato interpretó que, de este modo, el mandatario "dio una clara señal de que el ámbito paritario es donde se deben resolver estas cuestiones".Por último, señaló al Gobierno: "En lo sucesivo, esperamos y pedimos que no sea el conflicto el único mecanismo que se atienda para buscar una salida a la crisis".En tanto, secretaria Gremial de UPCN, Cristina Melgarejo, informó aque “debe haber un llamado urgente a paritarias porque, si bien entendemos que los porcentajes de la inflación son muy altos, las cosas suben muchísimo y el sueldo no alcanza”.En este sentido, señaló que tras haber hecho el pedido formal y si no hay respuestas “el miércoles comenzarán las medidas de fuerzas para determinar los pasos a seguir”.