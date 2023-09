Massa anunció “la decisión de liberar todas las SIRA para pymes industriales"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP),, debido a que "agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando"."Hemos tomado la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar los empleos;, la decisión se tomó junto con otras medidas que tomamos estos días y que tienen por objetivo cuidar sobre todo a nuestras pymes", afirmó el ministro ante empresarios en el acto central por el Día de la Industria que se desarrolla en la ciudad de Paraná y organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) -que está celebrando 20 años de vida institucional- junto con la Unión Industrial Argentina (UIA). Lo acompañaron el gobernador Gustavo Bordet; el intendente Adán Bahl; el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; y el presidente de UIER, Gabriel Bourdin.

La bienvenida del presidente de UIER, Gabriel Bourdin

Durante su alocución, el ministro y presidenciable se refirió a. “Defendimos la industria nacional y la capacidad de tomar decisiones dentro de nuestro país, porque una cosa es tener una deuda y ver como la honramos, y otra cosa es ir al almacén con el manual del almacenero y rendirse, como hicieron muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia”, repasó., remarcó y reconoció su desacuerdo con esos “regímenes injustos en lo que resultan afectadas las pymes afectadas porque no tienen crédito”.Asimismo,se refirió a las consecuencias de "entregar nuestra moneda", y aseguró que actualmente las empresas tienen disponible crédito a tasa negativa porque desde el Gobierno "creemos en el rol del Estado invirtiendo en política pública"."Entregar nuestra moneda no solamente es energía en dólares, no solamente es tasa de interés positiva;hoy nuestras empresas tienen disponible la mitad de tasa de interés porque creemos en el rol del Estado invirtiendo en política pública", agregó Massa en el acto central por el Día de la Industria que se desarrolla en Paraná.“Cuando se habla de, que es hacer circular las dos monedas, todos sabemos que la más fuerte se come a la más débil, y lo vivimos con el Patacon y el Lecop”, apuntó. Y agregó: “Los costos, los salarios, los impuestos y las tasas destruyen los procesos industriales porque como no sos emisor de tu moneda, no sos el que define la tasa de interés, pero además como tenés que pedir prestada esa moneda, siempre quedás por encima de la tasa promedio internacional y debido a que tenés que pagar para hacerte de ese físico, todavía tenés que pagar mucho mas”.Tras exponer ese escenario, ante los empresarios industriales, sentenció:, porque el principal acreedor de Argentina quería medidas que sacaban de la cancha a nuestra industria y además condenaban a la pobreza a nuestros trabajadores. Tuvimos que buscar otros prestamistas, mecanismos que no están previstos en desarrollo del país con los multilaterales, pero están vinculados al objetivo de no aceptar que en el vencimiento de los pagos nos impusieran una idea de que si no nos íbamos al default”, argumentó. Y prometió:y que el reversal del Gasoducto Norte va a estar terminado el 14 de mayo "gobierne quien gobierne en la Argentina", y permitirá tener "energía más barata"."Hoy que tenemos el gasoducto y la oportunidad de plantearnos un proceso en el segundo tramo del gasoducto y en reversal del norte de exportar gas y llevar gas a regiones de Argentina que hoy importan gas de Bolivia, nos podemos plantear para 2024 una matriz energética mucho más competitiva", afirmó.El ministro y presidenciable, tras el pedido de los empresarios industriales, afirmó que; ir a buscar a los que compiten de manera desleal, que hoy son casi el 45% de nuestra economía; tenemos que tener nuestra moneda digital, tenemos que avanzar en reformas para simplificación tributaria y eso requiere consensos"."Espero que el 10 de diciembre los industriales estén sentados a la mesa compartiendo el proyecto industrial del país, porque defender nuestra soberanía es defender nuestra industria y su capacidad de generación de empleo", recalcó el titular del Palacio de Hacienda.Al inicio de su presentación, también recordó hoy que hace un año se intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se solidarizó con la ex mandataria y pidió que "se haga justicia". "Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio", repasó.El presidente de UIER, Gabriel Bourdin, en su alocución de bienvenida, rescató los tres hitos que rodean a la jornada: los 20 años de la UIA, el Día Nacional de la Industria y 40 años de democracia “que brindan una oportunidad única para tender puentes en la búsqueda activa de concesos”.“En un año marcado por los desafíos económicos y sociales, esta celebración toma un significado más profundo porque en momentos de cambio y transformación somos llamados a unirnos y a buscar soluciones conjuntas para asegurar la prosperidad de nuestro sector y la comunidad”, fundamentó.“Somos la provincia más chica de la Región Centro, pero mejoramos las asimetrías tributarias, fuimos más competitivos y propusimos generar 1500 puestos de trabajo en un año; el Ejecutivo provincial nos acompañó con un 35% del valor del costo laboral por cada uno de los trabajadores”, repasó el empresario y fue aplaudido por los presentes.“Vamos a seguir invirtiendo en nuestra provincia. Entre Ríos tiene 1900 establecimientos industriales, el 90% de ellos son de menos 20 empleados cada uno, y seguiremos aquí, como en estos 20 años, porque tenemos una industria para mostrarle al país y una función de unidad que lideramos”, prometió y agradeció a los funcionarios políticos “por el compromiso con la industria y la dedicación al bienestar de nuestra Nación”. “Juntos podemos ser la fuerza que cambie el rumbo y allane un camino más brillante que realmente merecemos”, cerró Bourdin.