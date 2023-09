Massa en El Ventilador: “Para terminar con la inflación necesitamos dos años”

Sobre la deuda con el FMI

Sus diferencias con Bullrich y Milei

Sobre el bono de 60 mil pesos

De cara a las Generales de octubre

El, tras encabezar la presentación del PreViaje 5 en Paraná, mantuvo una entrevista exclusiva conque se emite pordonde brindó precisiones en torno al programa, se refirió a las diferencias que mantiene con Bullrich y Milei y anticipó cómo se prepara de cara a las Generales de octubre.En relación al, explicó que “es uno de los símbolos de una política económica que tenemos que consolidar, que es la del, con inversión del Estado de 20 mil millones de pesos que les permiten a las familias argentinas viajar dentro del país con la devolución del 50% de lo que gastan en hoteles, restó y excursiones, y en el caso de los jubilados, el 70% de devolución”.ponderó y destacó las políticas de la gestión del gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bahl “para posicionar a Entre Ríos como un lugar importante en el sector turístico”.“Argentina vive una de las peores crisis de su historia porque tiene dos grandes anclas que son como un collar de piedras que pesan sobre las espaldas de los argentinos: una esa la deuda que en 2018 el país tomó con el FMI por 55 mil millones de dólares que hacen que, cada tres meses, tengamos al síndico dando vueltas porque es como una empresa que entró en convocatoria”, expuso el titular del Palacio de Hacienda.Y prometió:, porque los dólares que juntemos hacen fuerte a nuestra moneda y bajan la inflación y nos permiten crecen como país, y porque le dan más valor al trabajo argentino”.“Las negociaciones con el Fondo son complicadas porque el FMI se malacostumbró a ir al almacén con el manual del almacenero; Macri aceptó todos los condicionamientos y los entrerrianos lo sufrieron porque en 2019 se cortó la obra pública y les dejaron viviendas sin terminar y rutas a medio hacer”, repasó el ministro de Economía.De hecho, mencionó que, durante las últimas negociaciones, “el Fondo exigía 100% de devaluación, un ajuste fiscal que representaba recorte de jubilaciones, en prestaciones, lo que no aceptamos”. “Fue una negociación dura, que formó parte de este proceso de entre tiempo, pero, insistió.En ese sentido, y emulando las tácticas futbolísticas, Massa sostuvo que “saliendo de la crisis, poniendo al equipo en la cancha para el segundo tiempo, y convencidos de que no es por el lado del ajuste, la violencia ni perdiendo la autonomía como país”.Consultado al ministro cuál sería entonces, éste primero advirtió que “vendemos menos de lo que compramos y, entonces, nuestra moneda comparada en términos de intercambio, vale menos”.. Alguien tiene que avisarles a los trabajadores de Motta que romper relaciones con China implica que ellos se queden sin trabajo porque nos cierran el mercado más importante”, destacó y refirió:En la oportunidad, reiteró que, desde la cartera a su cargo, se logró levantar la restricción que pesaba para el sector avícola argentino en términos de lo que representa la gripe aviar. “Es importante seguir aumentando el nivel de producción avícola en Entre Ríos, que es una de las banderas de aumento de nuestras exportaciones, y vamos a jugar fuerte para abrir el mercado indio al máximo al trabajo de los entrerrianos en el sector avícola”, prometió al ponderar que “con su trabajo, los entrerrianos transforman un grano de maíz en pollo”.“Tenemos que pensar la Argentina que genera trabajo, la que vende trabajo argentino al mundo, en un momento en el que vamos a la explosión de la balanza energética como exportadora porque, el año próximo, Argentina puede exportar 12 mil millones de dólares de gas y petróleo”, avizoró., analizó al remarcar:En la oportunidad, Massa planteó sus diferencias con los candidatos de la oposición: Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio y Javier Milei de La Libertad Avanza.“Yo creo en la universidad pública y en que cualquier hijo de un trabajador rural de Entre Ríos tiene derecho a ir a la universidad y que no tenga que pagar, porque el principal movilizador social de una sociedad es la educación”, analizó al instar a ver en las películas que “con el voucher (que propone Milei), como en Estados Unidos, las familias ahorran durante diez años para mandar a sus hijos a la universidad”.remarcó.Y continuó: “Debemos tener un programa de impulso a la actividad turística; los jubilados tienen derecho a un programa de medicamentos gratuito porque el PAMI no es un gasto; creo en un país en el que los trabajadores tengan derecho a las vacaciones pagas, siendo que Bullrich y Milei plantean que no hay que pagarlas porque el empleado no trabaja; el derecho a la indemnización”.“Creo en un país en el que la gente tenga derechos y el Estado equilibre las relaciones; creo en un Estado promotor de la actividad económica que tiene que bajar impuestos y simplificar el sistema de impuestos a las pymes; creo en un Estado que tiene que ser más eficiente en el servicio y de justicia”, enumeró y bregó por “transformar al Estado en un Estado eficiente que resuelva la vida a la gente y no sacarlo de la vida de la gente, como plantean Bullrich y Milei”. “Donde irán a atenderse los que perdieron el laburo si el sistema de salud pasa a ser arancelado”, se preguntó Massa.Punto aparte, argumentó que impuso el pago de un bono de 60 mil pesos para los asalariados del sector público y privado, “no pensando en las elecciones, sino”.“Todos los días tomamos decisiones y uno tiene que tener la valentía y las convicciones de tomar decisiones todos los días porque parte de la discusión también es la experiencia de gestión;apuntó, sin decirlo, al candidato libertario.“La decisión de dolarizar que se plantea es como colgar la bandera de Estados Unidos en el Congreso y en el Banco Central, además, sin la autorización de Estados Unidos”, cuestionó en relación a una de las propuestas que plantea el candidato libertario.Y continuó: “No puedo dejar a la gente sin jubilaciones porque Macri acordó y Guzmán reafirmó que con el Fondo no íbamos a tener moratorias, porque son personas con más de 60/65 años que esperan que el Estado los proteja”.“Lo que plantea Milei es una locura y nosotros, como sociedad, debemos cuidar a nuestros mayores”, sentenció.Para Massa, de cara a octubre, “empieza una nueva elección y tenemos la obligación de asumir que somos parte de una coalición de gobierno en la que hubo funcionarios que no funcionaron y por lo tanto tenemos que pedir disculpas. Además de generar expectativas respecto del país al que vamos en términos de empleo, salarios y acumulación de reservas”., solicitó el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).Y siguió: “Aspiro a un escenario electoral en el que seamos competitivos, quiero ganar en primera vuelta, pero si no se da, vamos a balotaje con toda la fuerza y la energía”.