Desde Paraná y con el río de fondo, se lanzó la quinta edición del PreViaje

Los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Turismo, Matías Lammens, presentaron desde la ciudad de Paraná la quinta edición del Previaje, el programa de incentivos a la preventa de servicios turísticos nacionales. Lo hicieron junto al gobernador Gustavo Bordet, el intendente Adán Bahl y la vicegobernadora Laura Stratta.El lanzamiento se realizó desde el Centro de Convenciones de Paraná, con el río Paraná como telón de fondo.La última edición del Previaje, la cuarta, que se lanzó en abril y se hizo efectiva entre mayo y junio, significó un movimiento de un millón de turistas, compras por $ 15.000 millones y un impacto económico total de $ 50.000 millones.En esa oportunidad, el programa se orientó a distribuir la demanda del turismo nacional con el fin de fortalecer la actividad turística en temporada baja, y consistió en el reconocimiento de un crédito por parte del Estado a favor de los consumidores equivalente al 50% del monto de cada operación de compra de servicios turísticos que realizasen.El primero en hacer uso de la palabra fue el intendente de Paraná,, quien agradeció la decisión de elegir la capital entrerriana para presentar la quinta edición del PreViaje. “Agradezco esta mirada federal de reconocer al interior y darle protagonismo; esta mirada para fortalecer el desarrollo y el trabajo”.“Paraná es un claro ejemplo de lo que se puede crecer cuando se apoya al turismo, el Gobernador lo sabe y por eso nos viene acompañando desde el primer día, y nuestro objetivo es llevar adelante en toda la provincia lo mismo que hemos hecho en la ciudad de Paraná y para eso necesitamos personas con visión como tiene Sergio Massa para que toda es potencialidad y toda esa performance que tiene cada una de las ciudades de la provincia de Entre Ríos se puedan transformar de oportunidades a cuestiones y hechos concretos”, expresó.Paso seguido, el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, confirmó quePor su parte,, destacó “el marco increíble e imponente” que brinda el río Paraná para hacer el anuncio y seguir fomentando el turismo dentro del país.“Sin dudas que PreViaje es la política pública más importante de la historia, en términos turísticos, sobre eso no hay discusión. A todo el equipo que armó el programa en el 2020 nos genera un orgullo enorme porque es una policita que prácticamente no admite discusión, que sorteó la grieta y sobretodo lo reconoce la gente, los más de 7 millones de argentinos que lo usaron y también los que no”, afirmó.En este sentido, mencionó que la primera edición de PreViaje no cumplió con las expectativas que se tenían “porque era difícil para los argentinos pensar que el Estado Nacional iba a diseñar un programa, que la tarjeta le iba a llegar a la casa, que iba a tener crédito y que iba a poder ser usado. Pero funcionó y no se gastaron millonadas en una consultora, pusimos a funcionar el Estado”.Realizá tua la quinta edición del programa.Es para, fecha que incluye el último fin de semana extralargo del año (del 13 al 16/10, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural).Será el mismo sistema que las ediciones anteriores:En esta edición,Los prestadores turísticos que participaron de PreViaje 4 no deberán volver a inscribirse en esta edición. Tampoco es necesario que los locales del sector estén registrados en PreViaje para recibir pagos con la tarjeta.PreViaje es para utilizar en servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) y en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros), en todos los destinos del país.Conocé más info en previaje.gob.ar