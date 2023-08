Frigerio afirmó que son “los políticos de siempre” los que impugnan a Davico

El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dijo este jueves, en Gualeguaychú sobre las impugnaciones a Mauricio Davico que, “yo creo que estas cuestiones de la política generan un cansancio en la gente, las urnas hablaron y ya empiezan los políticos de siempre para torcer la voluntad popular”.Sobre el resultado electoral de las PASO, enfatizó que “quedó claro que el 70 por ciento de los entrerrianos saben lo que no quieren más. El hartazgo se puede transformar en bronca o en esperanza, nosotros queremos volcar la bronca en esperanza, y es la última oportunidad”.“Estamos acompañando a Palito Davico que es un gran dirigente y va a ser un gran intendente de la Gualeguaychú”, señaló Frigerio y enfatizó en la necesidad de convencer a los votantes de que todavía “hay esperanza de poder transformar esta realidad, apelamos a ese potencial que está dormido desde hace mucho tiempo, de los entrerrianos, para ponernos de pie y volver a brillar”.Respecto al voto joven que acompañó a La Libertad Avanza, Frigerio sostuvo que esta franja ha sido una de las más perjudicadas, pero que también serán “los beneficiarios de un cambio y una transformación”, indicó en diálogo conEn tanto que, en relación a la impugnación del candidato a intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, manifestó que “estas cosas son las que generan el cansancio en la gente. Los argumentos para ir con contra de la voluntad popular, son las cosas que le cansan a los ciudadanos. Las urnas hablaron y hay un candidato que fue el más votado dentro de Juntos por Entre Ríos, y empiezan los políticos de siempre, a ver de que manera pueden torcer la voluntad popular. Las urnas hablaron y estoy convencido de que vamos a ganar en Gualeguaychú”, reiteró.En la oportunidad Mauricio Davico, también se expresó ante los micrófonos de la prensa, sobre la impugnación y manifestó que “a la fecha no hemos sido notificados, nos enteramos por los medios de comunicación. Cuando nos notifiquen daremos las respuestas correspondientes. Estamos tranquilos, porque estamos en regla. Hay oportunismos políticos”, indicó, y agregó que “mantiene una muy buena relación” con el dirigente Andrés Romero, candidato a intendente por el espacio de Javier Milei. “Una de las impugnaciones viene de La Libertad Avanza, pero él nunca estuvo de acuerdo y me llamó antes de que eso pase, estaba muy indignado”, señaló.