Empleados judiciales reclaman porque sus sueldos “quedaron atrasados”

Empleados judiciales se manifestaron en el Centro Cívico de Paraná en el marco de una jornada de paro y movilización por mejoras salariales.Al respecto, la secretaria general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional en Entre Ríos, Bibiana Starck dijo aque “venimos reclamando desde hace un año recomposición salarial y el cambio de partidas inmediatas para brindar una atención rápida y eficaz a la sociedad, porque en toda la provincia hacen falta empleados distribuidos por todas las delegaciones, Juzgados de Paz y Fiscalías”.Enfatizó que “en la provincia no tenemos ningún ñoqui, todos los trabajadores judiciales cumplen funciones de más que las que tienen que hacer. Se quedan en horarios que no corresponde y no se quejan”.Por su parte, el secretario adjunto, Neri Toujan, sostuvo que “el empleado judicial ha quedado atrasado en sus sueldos, por eso pedimos la recomposición, porque perdimos el 26 por ciento con la Ley de Emergencia. Lo pusimos de nuestro bolsillo. Además, desde el Poder Judicial se donaron muchas cosas, como barbijos y ambulancias equipadas”.“El 22% que se devaluó ahora, nos deja todavía más atrasados. La lucha va a seguir en las calles, porque es urgente el pedido de recomposición”, recalcó.Starck recordó que “en la época de emergencia aportamos de un 16 a un 22 por ciento en la Caja de Jubilaciones, aparte de la cuarta parte que se llevaron de nuestros sueldos”, al tiempo que ratificó que si no se satisfacen sus pedidos, seguirán con las medidas de protesta.