La CTA se convocará para apoyar a Massa, bahl y candidatos a intendentes

Con el lema: "El destino de la Patria está en nuestras manos, unidad para la victoria del pueblo" la CTA de los trabajadores y trabajadoras realizará un plenario el 13 de septiembre en Paraná con la presencia de su secretario general nacional, Hugo Yasky. El mismo se realizará en el Salón de SUTEP a las 19 hs y contará con la participación de dirigentes de toda la provincia.



El secretario general de la CTA Entre Ríos, Sergio Elizar enfatizó la importancia de la contienda electoral: "Nuevamente las mayorías populares estamos ante una elección bisagra, donde se contraponen dos modelos de país y de comunidad: por un lado está la posibilidad de consolidar un gobierno que pese a las falencias que se pueden señalar, propone un camino de recuperación paulatina de la situación del país y por el otro se presentan disfrazados, como opción que canaliza el descontento frente a un contrato social que aún no se ha podido honrar, los que ya fracasaron y sumieron al país en su peor crisis, que nos llevó al 2001 y al borde de la desintegración nacional".



"Sabemos que en estos 4 años no se logró romper la inercia del enorme deterioro que produjo el macrismo. En el período la economía creció y se creó empleo pero no se redistribuyó la riqueza como era necesario, sin embargo no se puede ignorar que las circunstancias internas, como el brutal endeudamiento heredado y la sequía, y las externas como la pandemia y la guerra dificultaron enormemente la tarea" describió Elizar y agregó: "Con Sergio Massa como presidente están las bases para que el próximo gobierno estabilice la economía, aporte previsibilidad y genere mejores condiciones para los trabajadores y los sectores populares".



Refiriéndose a Entre Ríos, el titular de la Central expresó: "En la provincia las opciones son muy claras, cerrarle paso a la derecha continuando y mejorando lo hecho durante la gestión de Bordet de la mano de Adán Bahl, que a diferencia del Frigerio y Etchevehere, conoce la provincia y fundamentalmente tiene excelentes y muy concretos resultados para mostrar desde su gestión, con la que transformó y potenció Paraná".



Finalmente, Elizar adelantó: "En el plenario vamos a expresar nuevamente un fuerte acompañamiento de la Central para nuestros candidatos en la nación, en la provincia y en cada localidad, que ya se refleja en nuestra participación desde el inicio de la campaña con actividades en todo el país y la provincia, también vamos a presentar una serie de puntos que tiene que ver con lo que desde nuestra organización y los sindicatos que la componen consideramos fundamental como agenda para lo que viene, que es trabajar en unidad para dejar atrás la crisis y construir una Patria libre, justa y soberana".