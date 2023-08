Fernández pidió a empresarios que “no se quejen” y paguen bono a trabajadores

Pago del bono

Foro Valor Argentino

Valor de la solidaridad

Potencial del cooperativismo

El presidente, Alberto Fernández, inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 3, en el tramo entre el límite con La Rioja y Costa de Reyes, lugar desde donde hizo una defensa del Estado y de la obra pública, al tiempo que lanzó críticas a las fuerzas opositoras y al Fondo Monetario Internacional.Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por los gobernadores de Catamarca y de La Rioja, Raúl Jalil y Ricardo Quintela, el primer mandatario dijo saber que se atraviesan “momentos difíciles” y que muchos “están desalentados”, pero llamó a que “conviertan ese desaliento en fuerza, para que la Argentina no retroceda, vuelva atrás”.“Para que no vuelvan los que nos dejaron la deuda y la inflación a explicarnos cómo se sale de la deuda y la inflación”, ejemplificó.Respecto del FMI, Fernández dijo que si su Gobierno hubiera hecho caso a ese organismo internacional “Argentina estaría enormemente empobrecida, con una devaluación impresionante”.El Presidente, pidió a los empresarios que “no se quejen” por el pago de la suma fija para trabajadores ordenada por el Gobierno nacional y dijo que le llama “la atención que Catamarca y la Rioja puedan (pagarla) y la Ciudad más opulenta (por Buenos Aires) tenga dificultades para hacer eso”.“A los empresarios que se llenaron de plata los dos últimos años en los que Argentina creció 16% y en la pandemia, llegó la hora de distribuir. Que no se quejen, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Lo que estamos haciendo es un poco de justicia”, dijo el jefe de Estado en un acto en Catamarca.Señaló que le llama “la atención que Catamarca y la Rioja, puedan (pagarla), y la Ciudad (de Buenos Aires), más opulenta, tenga dificultades para hacer eso”.Más temprano, el presidente encabezó esta mañana, en el hotel Marriott de la Ciudad de Buenos Aires, la apertura del Foro Valor Argentino, un encuentro de la dirigencia del sector cooperativo y mutual del país que apunta a fortalecer el asociativismo y el crecimiento de las economías regionales."Con el cooperativismo se trata de terminar con prejuicios y aceptar definitivamente que hay una forma de desarrollo social que no se concreta exclusivamente en el capitalismo privado", afirmó el mandatario, acompañado por el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la Argentina (INAES), Alexandre Roig.El jefe de Estado expresó que "en la Argentina muchos piensan que el cooperativismo es una suerte de versión socialista y piensan que detrás de él hay una ideología de izquierda, pero lo que veo en un cooperativista es el valor permanente de la solidaridad"."Es hora de que repensemos la economía porque estamos en un tiempo de cambio. Y en ese repensar la economía, el cooperativismo y el mutualismo tienen un rol central", aseguró el Presidente y les pidió a los presentes que "no bajen los brazos", además de convocarlos a "darle impulso al cooperativismo. Tenemos que poner muchas cooperativas más. En el interior del país el cooperativismo es enorme y es importantísimo para el desarrollo de las comunidades".Por su parte, Roig agradeció al Presidente y destacó que "en estos 3 años y medio el cooperativismo tuvo un espacio de trabajo y de reconocimiento histórico que se manifiesta hoy"."Estamos presenciando a nivel mundial el regreso y el desocultamiento de la violencia. La pandemia, la guerra y las transformaciones ambientales nos han puesto cara a cara con la realidad de la violencia del mundo, a la cual se agrega los límites que enfrenta el capitalismo para organizar al conjunto de la sociedad, y también los límites del Estado, cada vez más exigido y cuestionado", dijo el titular del INAES, y en este sentido añadió que "el cooperativismo tiene un potencial enorme para hacer frente a esa violencia creciente que acecha al mundo, porque fue pensado para construir la paz".El Foro Valor Argentino representa una instancia para profundizar el debate sobre la realidad actual con el fin de apuntalar el asociativismo en todo el país a través de la conformación de alianzas estratégicas con otros sectores.De esta manera se propone contribuir al desarrollo en cada localidad y en cada región al asumir en conjunto las soluciones colectivas necesarias que hagan frente a los problemas de la sociedad y que posibilitan el crecimiento de las economías regionales.Surgió como una expresión de las potencialidades y propuestas del sector cooperativo y mutual de la Argentina, que abarca a más de 25.000 entidades de la economía social y expresa a más del 15 por ciento del PBI nacional, nucleando a 27 millones de argentinas y argentinos. Entre los organizadores más relevantes se destacan Coninagro, Cooperar y CAM.La actividad, que contó con la presencia de funcionarios públicos y referentes del ámbito empresarial, sindical, académico, social y político, se desarrolló a través de tres paneles: "El asociativismo en el escenario actual: potencialidades y desafíos de la economía social"; "La economía social en el entramado productivo. Aportes para la integración y el desarrollo nacional"; y "Por una Nación asociada".