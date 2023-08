Una denuncia por violencia de género en IAPV fue tratada en encuentro de ATE

Una empleada del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) en la Regional Gualeguaychú renunció por violencia de género a su jefe, el gerente de la Regional Sur del IAPV, Daniel Crespo.La denuncia radicada por Juliana Tack fue tratada en el pre-encuentro de mujeres estatales que se desarrolló este miércoles en la sede de ATE Entre Ríos, en Paraná, de cara a lo que será el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias – Bariloche 2023.“En enero de este año denuncié esta problemática ante el departamento de Políticas Transversales del IAPV, tuve una reunión con Carolina Feltes y Joaquín Ivanovich, de Legales del organismo, quienes plantearon una solución, pero pasaron meses y ese departamento no cumplió”, repasó Juliana Tack aLa trabajadora social contó que, al encontrarse “muy angustiada” por la situación, radicó la denuncia en el ámbito laboral; tras lo cual el juez determinó las medidas de protección “para que pueda trabajar desde casa durante los primeros dos meses”.“Trabajé con muchas dificultades para hacer home-office porque vivo en un pueblo cercano a Gualeguaychú, porque soy trabajadora social y mi trabajo es de campo, y porque tampoco se me brindaban las herramientas necesarias, como una camioneta, para cumplir mi tarea”, resumió Tack.Y continuó: “Pasado un tiempo, hicimos la presentación para que volviera a mi lugar de trabajo, porque ya habían pasado dos meses. El juez libró oficio por el cual en cinco días debía volver a las oficinas en las que trabajo hace diez años; IAPV contestó que sí podía volver, pero el arriba y yo abajo”. Para la empleada del organismo provincial, “el departamento de Políticas Transversales del IAPV sigue revictimizandome y mostrando la asimetría de poder”.En la oportunidad, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes manifestó su preocupación por el caso de la trabajadora social de Gualeguaychú. “La Justicia le indicó al Instituto que debe resolverlo y garantizarle a la trabajadora que pueda realizar sus tareas conforme lo tiene establecido, pero el Instituto incumplió”, acusó al anticipar que, la semana próxima, plantearán la situación a los integrantes del directorio del IAPV. “Ya estuvimos reunidos con ellos y nos prometieron que iban a solucionar este tema, que era necesario abordarlo directamente con las autoridades de la Regional, y que la solución era muy práctica, es decir, que automáticamente se lo separaba al funcionario para que cumpla funciones a destiempo de la trabajadora y que a la compañera se le garanticen todos los derechos. Pero hoy esos derechos no están garantizados”, sentenció.“No puede ser que la trabajadora, por el solo hecho de plantear algo que no está bien, se la castigue mandándola a su casa, siendo que es trabajadora social y debe hacer trabajo de campo con todas las herramientas que debe brindarle la institución”, fundamentó Muntes.Y reprochó: “Son las autoridades del mismo gobierno las que todos los días hacen docencia para que esto no ocurra, pero son los primeros en incumplir con los protocolos; nos dan cursos sobre cómo actuar y resulta que quienes tienen que aplicarlos, no lo hacen”.