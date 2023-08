Pases a planta en la provincia: “Lena ataca la paritaria”, afirman desde UPCN

“Que no confunda a la sociedad”

Carina Domínguez rechazó las declaraciones de la diputada nacional Gabriela Lena, quien aseguró que se están produciendo “pases a planta en el Estado sin ningún tipo de control”. “El pase a planta permanente y el reconocimiento de la estabilidad son parte de un proceso de discusión paritaria que se llevó adelante en 2022, con el control de distintas áreas del Estado y con criterios objetivos, respetando la antigüedad de los trabajadores”, aseguró la dirigente de UPCN y candidata a diputada provincial por el Frente Más por Entre Ríos.Sobre la acusación de la legisladora radical, apuntó: “Es evidente que tiene un total desconocimiento respecto a cómo funciona el Estado, sobre todo aquellas áreas que son críticas y tienen mayor cantidad de empleados, que estaban trabajando en forma precaria y que, por lo tanto, es un acto de absoluta justicia darles su seguridad laboral a través de una norma que los proteja”.Indicó que quienes cubren suplencias “van realizando la cobertura de vacantes con continuidad, y después de eso lo que se hace es regularizarlos, que es muy distinto que incorporar masivamente trabajadores y trabajadoras al Estado”, aclaró.“Es lógico que Lena no sepa cómo funciona el Estado porque hace muchos años que no son Gobierno”, señaló Domínguez. En ese sentido afirmó: “Se nota que no ha recorrido escuelas, comedores ni instituciones de salud, porque si no se daría cuenta de que los enfermeros son pocos, al igual que el personal de servicios, y que a veces hay solo dos ordenanzas para limpiar toda la escuela en el turno mañana y en el turno tarde”.Por eso entendió que las declaraciones de Lena responden “o bien al desconocimiento, o bien es información malintencionada que usan como caballito de batalla de la campaña, para confundir en un momento electoral, y deja en evidencia la desesperación por conseguir votos”.Respecto al “monitoreo” del procedimiento de regularización del personal que pretende la diputada nacional, Domínguez expresó: “Los listados son públicos, fueron controlados por los sindicatos”. En ese orden, ofreció proporcionarle “las actas paritarias y toda la documentación homologada por la Secretaría de Trabajo, donde no hay un festival de designaciones, sino que son trabajadores que se lo merecen y muchos de ellos han soportado la pandemia. Pero parece que Lena los tiene olvidados y sin ningún tipo de consideración”, lamentó.Luego preguntó: “¿Ese es el Estado que Juntos por el Cambio quiere? Evidentemente no quieren un Estado presente sino uno débil, porque el Estado sin trabajadores no funciona”.También rechazó la acusación de que los pases a planta tienen una “clara intención proselitista”. Al respecto recordó que “durante el gobierno de Bordet hubo dos procesos de regularización, y ambos fueron trabajos serios en los que intervinieron no sólo los Ministerios sino también las áreas de Recursos Humanos, Presupuesto, Sumarios”. Aseveró que en estos procedimiento “se cumplen ciertas condiciones que quizás Lena no conoce porque hace política desde otro lugar”.Domínguez le solicitó a la dirigente radical “que no confunda a la sociedad” y advirtió que “instalar este discurso es ir en contra de los trabajadores, es despreciarlos y ningunear su tarea cotidiana”.Apuntó que Lena tiene una actitud proselitista al denunciar sin fundamentos. “Aparentemente a estas cosas no las entiende. Quizás le faltó sentarse a hablar con los trabajadores para ver cuáles son las problemáticas del sector público. Lo más grave es que ataca la paritaria”, criticó.Más adelante cuestionó: “Si así piensan antes de las elecciones, ¿qué van a hacer en caso de ser Gobierno? La paritaria viene funcionando hace diez años y ha logrado recategorizaciones y pases a planta permanente de miles de trabajadores, que nosotros entendemos como una reivindicación histórica. ¿Van a venir a dar de baja esas luchas? Los sindicatos estamos preparados para defender la paritaria con todas nuestras fuerzas”, aseveró.También rechazó que Lena use la palabra ‘repartir’ al referirse a los pases a planta. “Repartir es degradar la paritaria, sacarle importancia a los trabajadores”, lamentó. “Quizás cuando les tocó ser gobierno la usaron y tal vez piensan que deben volver al dedo”, sostuvo.La candidata a diputada provincial señaló luego que la legisladora radical “no ha tenido el mínimo cuidado de fijarse qué es lo que pasa realmente en sectores del Estado como el Registro Civil, los comedores escolares, los auxiliares de Educación, el Copnaf, que son todos servicios críticos que funcionan gracias a los trabajadores”.“Es preocupante que tenga estos conceptos y que livianamente brinde algunas opiniones que van claramente, en contra de los trabajadores”, expresó Domínguez y acotó: “Queriéndole pegar a Bordet, en realidad deja al descubierto su posición, que evidentemente es peligrosa para los trabajadores”.