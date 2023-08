Docentes técnicos realizaron su Congreso Extraordinario Provincial en Paraná

Este martes se realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET). El cónclave del sindicato que nuclea a la docencia técnica entrerriana tuvo lugar en la sede de Sutep, ubicada en calle San Martín 1073 de la ciudad de Paraná.En diálogo con, Andres Bessel, secretario general de AMET Entre Ríos, dijo que el epicentro del Congreso fue la postura del gremio “en cuanto al impacto que está sucediendo en el poder adquisitivo del salario, el cual es negativo, no solamente con el proceso inflacionario que ya venía, sino que se potenció con la devaluación que todos conocemos”.Finalmente, Bessel dejó en claro que una vez conocido el índice inflacionario de agosto, que se sabrá el 14 de septiembre, el gobierno abone la diferencia por planilla complementaria durante ese mismo mes “y no tener que esperar 45 días porque si no siempre está corriendo por detrás” de los números.