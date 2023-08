David Cáceres: “Nos planteamos una campaña del mano a mano con los vecinos”

En una entrevista en el programa "Quién dice Qué", emitido por Elonce, David Cáceres, candidato a viceintendente de Paraná por el Frente Más por Entre Ríos, abordó diversos temas relevantes de cara a las elecciones generales de octubre.En relación a la conformación de las listas electorales, Cáceres destacó: “Nuestra junta electoral ya oficializó como va a quedar la integración en función de nuestra carta orgánica, que es la que toma el frente Mas para Entre Ríos para tener como reglamento”, indicó Caceres, respecto a la conformación de las listas que participaran en las elecciones generales de octubre.Cáceres también explicó el proceso de formación de frentes electorales en la provincia: “Siempre se estipula que cuando se conforman los frentes electorales en nuestra provincia se toma a nuestra carta orgánica como reglamento para el mismo, lo que siempre ha ocurrido, es que aquellas fuerzas que competían en la interna no alcanzaban el 10% o también ocurría que el vencedor de la interna sacaba una diferencia importante, que, en cuanto a la composición, entra con esa diferencia a competir en la integración a través del sistema D’Hondt y siempre se quedaba con los primeros”, detalló.“En la anterior elección, nuestro intendente saco una amplia mayoría y los demás competidores no alcanzaron el 10% por eso ni siquiera ingresaron”, recordó.Respecto a la reunión del lunes pasado: “En principio habíamos organizado una reunión con los referentes de las distintas seccionales y espacios políticos que integraron nuestras propuestas, pero las ganas de los compañeros, hizo que terminara siendo una actividad importante en el club Paraná donde se vieron desbordadas las instalaciones y pudimos compartir la primera actividad partidaria que tuvo nuestro candidato a gobernador Adán Bahl, con nuestra formula y nuestro equipo de trabajo”.Asimismo, agregó que “era un encuentro necesario porque le candidato a gobernador no había participado de la campaña en Paraná y los compañeros necesitaban de un encuentro con él, y esa energía, además de hacer un análisis y una reflexión de los resultados”.En cuanto a los logros obtenidos hasta el momento, Cáceres se mostró satisfecho: “Nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos por lo que hicimos en Paraná, nuestro primero objetivo era ganar las PASOS, lo hicimos por más de 4mil votos aquí y estamos muy contentos porque nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, fue el candidato más votado en Entre Ríos y Adán Bahl, a pesar de ser el candidato menos conocido en la provincia, termino siendo el más votado”, aseveró.Refiriéndose al reconocimiento de Adán Bahl en el territorio de Entre Ríos, Cáceres, enfatizó que “tenemos un candidato en la oposición que viene hace más de tres años en campaña, que ha sido ministro del interior a nivel nacional y tiene todo el aparato comunicacional a disposición, y eso sin dudas que penetra mucho más. Muchas veces el día cotidiano de la gente la aleja de la función pública o de las cuestiones políticas en lo que es la provincia y demás; consideramos por nuestras mediciones que Adán Bahl no era una figura reconocida en lo que es la costa del Uruguay, si en Paraná y en Paraná campaña”.“Somos una de las propuestas que menos tiempo tuvo para hacer campaña, de hecho, Rosario Romero, entendió y decidió que iba a interpretar y cumplir los plazos que determina la ley para hacer campaña, no obstantes, teníamos otros competidores en la oposición que hace tiempo vienen haciendo campaña. De hecho, el referente que resultó más votado en Cambiemos, vienen hace tiempo y viene con una elección pre anterior donde hizo una interna que ya le daba una plataforma de conocimiento y que venía trabajando en función de ellos”, expresó.En relación a la campaña y las elecciones próximas, Cáceres expresó su confianza: “Nosotros somos muy optimista y no tengo duda que la Doctora Rosario Romero va a ser la próxima intendenta de la ciudad de Paraná y esto tiene que ver con el poco margen de tiempo que ver con el poco margen de tiempo que nosotros tuvimos, no pudimos llegar a la mayoría de las invitaciones en distintas vecinales, con distintas organizaciones. Más allá de que nos planteamos una campaña del mano a mano para que los vecinos nos cuenten sus necesidades y nos confíen cuáles son sus inquietudes, pero además Bahl no hizo campaña en Paraná para mantenerse alejado de la interna y ahora seguramente vamos a salir a caminar todos juntos y eso nos va a dar un valor muy importante porque la gestión de él y todo su equipo para Paraná ha sido transformadora”, detalló.“Nuestra base electoral de aquellas expresiones que estuvieron participando en el marco de la interna es bastante homogénea, quienes votaron algunas de esos cincos opciones que tenían sin dudas van a acompañar a nuestras fuerzas, que la columna vertebral es el peronismo, pero en la fuerza de la oposición no ocurre esto, hay diferencias de formula y diferencias ideológicas de por medio y allí hay un universo de un electorado que nosotros podemos permear para consolidar nuestra fuerza”, aseveró.El candidato hizo referencia a la confusión en elecciones anteriores debido a la cantidad de boletas, comentando: “La confusión a la hora de iniciar los comicios que se tardaron en muchas instituciones educativas para hacer el recuento, en eso agradecer a nuestros compañeros fiscales que estuvieron desde el primero momento hasta la última hora fiscalizando, pero fue confuso; hay que entender que había diez boletas con la cara del intendente Adán Bahl y eso en términos locales generó mucha confusión en el cuarto oscuro”.En este sentido, añadió: “En esta oportunidad va a ser un cuarto oscuro más razonable y mucho más fácil para poder individualizar que es lo que cada uno quiere votar”.Consultado acerca del resultado de Milei, Cáceres, respondió: “Sorprendió que haya sido el candidato más votado y particularmente me genera un poco de temor lo que representa y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que el próximo 22 de octubre hay dos modelos de país en juego, se discute si queremos un gobierno donde la educación y la salud son un gasto en vez de una inversión, donde se esté hablando de cuestiones como dolarizar o si queremos un gobierno, al cual nosotros defendemos, que este cerca de las provincia con una participación de los recursos, donde halla políticas que abracen a los más necesitados, a las mayoría populares, que den visibilidad a las minorías que siempre vienen reclamando y un gobierno nacional que esté cerca de la gente”.Respecto al candidato a intendente, por la Libertad Avanza en Paraná, expresó: “Yo no creo que llegue, fue arrastre su resultado. Nosotros tenemos un activo que la buena gestión de Adán Bahl, y sumando las distintas fuerzas queda bastante relegado”.Respondiendo a la pregunta de si va a haber unidad, indicó: “Los que competimos en la interna, hicimos una campaña positiva, sin agresión, siempre entendimos que iba a unificar criterios, de hecho, luego de los PASO Rosario se contactó con todos los que habían participado y al otro día ya estábamos recibiendo mensajes para poder unificar la unidad en la acción y venimos charlando con todos los espacios”, indicó y sumó que “están en pugna dos modelos de país y en ese sentido, todos los compañeros son conscientes de esa situación y van a aportar y militar para que podamos retener el gobierno en la ciudad de Paraná, para seguir en la profundización de la transformación que se vienen llevando adelante, para que tengamos un gobernador de Paraná en Entre Ríos que pueda continuar la obra de Bordet en lo provincial”.Consultado acerca de actividades de campaña junto a Nicolás Mathieu, el candidato a viceintendente, manifestó: “Con Nicolás me une una relación de amistad hace mucho tiempo por una cuestión generacional, y siempre estuvimos charlando y sin dudas va a haber actividades políticas donde nos estaremos encontrando con todas las expresiones que estuvieron en el marco de la interna”.En cuanto a otros candidatos, Cáceres destacó: "Venimos charlando con todos, más allá de los nombres, estamos hablando de proyectos, seguramente nos van a encontrar caminando juntos por el objetivo central para octubre”, concluyó