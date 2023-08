La Libertad Avanza impugnó la candidatura de Mauricio Davico en Gualeguaychú

. Ante este panorama, la candidata a diputada provincial por La Libertad Avanza, Liliana Salinas, salió en, que se emite por, para explicar qué llevó al espacio a realizar la denuncia.En sus primeras líneas afirmó la presentación para la designación de la candidatura de Mauricio Davico, quien busca ser intendente de Gualeguaychú: “La hicimos el sábado”.Representamos al espacio de Javier por lo tanto tengo que ir en contra de la casta y esto es la casta mismo, es decir, hacer lo que se te antoja ignorando la Constitución. Tenemos que tener residencia en el mismo lugar para ser candidato”.Actualmente el candidato de Juntos por el Cambio tiene una licencia en su cargo de intendente de Pueblo General Belgrano. Ante esta situación, la candidata a diputada provincial argumentó: “y se burlen de nosotros”.Asimismo, aseveró que también estaría corrompiendo con la Constitución al presentarse como candidato a intendente por tercera vez, cuando las leyes remarcan que solo puede tener ese cargo en dos ocasiones. Ante este punto, Salinas declaró: “”.Desde el espacio que representa a Davico afirmaron no estar notificados y aducen que el candidato “es nacido en Gualeguaychú y por eso podría ser candidato”. Por ese motivo, la dirigente de La Libertad Avanza expuso: “”.En referencia a la campaña que continuará adelante su espacio, la libertaria indicó: “No dejamos de trabajar. Seguimos fortaleciendo el espacio, no nos quedamos un día sin hacerlo. En este momento estoy en Concordia. Participé de reuniones con la gente y ahora ya estoy trabajando con la gente de Paraná. Tengo dos reuniones allá, luego tenemos Nogoyá y La Paz. Somos un espacio nuevo y hay mucha gente que se está sumando y los estamos visitando”.Asimismo, comentó que charlan con gente que quedó fuera en las PASO: “Estamos juntando un poco de heridos, siempre y cuando esos heridos también tengan una buena razón para estar con nosotros”. Sobre la consulta, afirmó que se tratan de “los dos sectores. Hay gente que ha participado hace mucho tiempo y que hoy estaba sin participar en ningún espacio político. Se ve tentado por las propuestas de Javier Milei. Hay gente que ha quedado afuera del espacio y tiene una propuesta para acompañar”.La fiscalización en las urnas fue uno de los problemas con los que se encontró La Libertad Avanza. Por ese motivo, aclaró: “Tuvimos problemas con la fiscalización que se hace en toda la provincia porque lógicamente no pudimos llegar con toda la cantidad de fiscales. Eso hoy está muy fortalecido ya que los jóvenes que son los que más siguen a Javier, después de esta gran sorpresa, se han comprometido enormemente al espacio”.Por último, comentó si habrá una nueva visita de Javier Milei en Entre Ríos: “Era lo que habíamos quedado. Se está charlando y es una de las provincias que hemos salido más flojos. Seguramente estará fortaleciendo el espacio”.