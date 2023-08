Fernández: "niegan el terrorismo de Estado y también el cambio climático"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "estamos en un tiempo" donde los "negacionistas no sólo niegan la existencia del terrorismo de Estado" sino también el "cambio climático", y llamó a cuidar los recursos naturales como el agua y garantizar su acceso para que el país tenga un mayor "desarrollo", al encabezar la apertura del Congreso Nacional del Agua (Conagua).El mandatario lamentó que a los negacionistas "parece que les va bien" y cuestionó que para esos sectores "el verdadero secreto parece ser cómo algunos acumulan dólares y riquezas mientras otros se mueren por falta de agua"."Nosotros no queremos eso", dijo Fernández al inaugurar el XXVII Conagua en el Centro Cultural Kirchner (CCK) junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.El Presidente consideró así "inadmisible" que "en el siglo XXI a los seres humanos les falte el agua para vivir", y sostuvo que esa problemática no es sólo por efecto del cambio climático sino por la "falta de reacción".El XXVII Conagua es el encuentro técnico-científico y de gestión del agua de mayor tradición en la Argentina, y cubre todas las temáticas dentro de los recursos hídricos con una perspectiva nacional y federal.En su discurso, el Presidenta señaló que el agua es un "tema esencial para el desarrollo humano" y planteó que el continente "debe cuidar" ese recurso y "prepararse para lo que el cambio climático nos depare".Advirtió que "estamos en un tiempo" donde los "negacionistas no sólo niegan la existencia del terrorismo de Estado" sino también la "existencia del cambio climático".Pero acotó que la falta de agua potable en distintas zonas del continente y el país "no es sólo por el efecto invernadero" sino también "resultado de la falta de reacción" de los gobiernos."El agua es un bien escaso y cuidarla, aprovecharla, es esencial; se ha convertido en un bien escaso, por lo tanto, debe ser bien usada y no desaprovechada", subrayó, y llamó a los sectores involucrados a concebir nuevas formas de optimizar su uso para que haya un mayor "desarrollo" en el país.Bajo el lema "Hacia una gestión hídrica sostenible e inclusiva", el evento organizado por el Instituto Nacional del Agua (INA) promueve en esta edición un espacio de diálogo y colaboración para compartir experiencias, movilizar la cooperación y aportar soluciones concretas a diversas escalas para avanzar hacia la sustentabilidad hidroambiental, se informó oficialmente.El congreso se desarrollará hoy, mañana y el miércoles como parte de las actividades asociadas a las celebraciones de los primeros 50 años del INA.Los ejes del evento se encuentran en sintonía con la Conferencia Mundial del Agua 2023 de Naciones Unidas orientada a evaluar los avances de los países hacia el cumplimiento de la Agenda 2030, informó Presidencia en un comunicado.Las temáticas serán "Agua y Clima; Agua e Infraestructura; Agua, Financiamiento y Salud; Agua y Cooperación, y Agua, Energía y Alimentación".A su vez, se desarrollarán las áreas temáticas de "Mecánica de los Fluidos e Hidráulica Fundamental; Hidrología Superficial y Subterránea; Hidráulica de Ríos, Marítima y de Estuarios; Ingeniería e Infraestructuras Hidráulicas; Aspectos Hidroambientales; Gobernabilidad y Gobernanza; Género y Diversidad, y Sociedad".El Ministerio de Obras Públicas lleva adelante una administración estratégica de los recursos hídricos para ampliar el acceso al agua y el saneamiento, y actualmente la cartera de intervenciones consta de 3.835 obras y proyectos hídricos, de las cuales 1.465 se encuentran finalizadas, 1.106 en ejecución y 1.264 en proyecto, lo que implica una inversión del Gobierno nacional de 329.818 millones de pesos, un aumento del 936% con respecto a 2019, consignó el Gobierno.La cobertura nacional de acceso al agua creció del 80,2% en 2019 al 86,7% en 2023, y el saneamiento del 56,1% al 64,3%.Además, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y los compromisos climáticos nacionales, se realizaron 1.337 obras de agua y saneamiento e hídricas que aportan a la adaptación al cambio climatice y se invirtieron 497.025 millones de pesos. Fuente: (Télam)