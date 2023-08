Se firmó el decreto que mejora categorías de más de 5800 trabajadores de salud

Política Bordet anunció el inicio de pago a estatales y se refirió al bono para empleados

En detalle



El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto 2.903 por el que se recategorizan 5.826 trabajadores de Salud de la provincia. “Es un acto de justicia con las personas que le pusieron el hombro a la situación más difícil que nos tocó atravesar”, expresó el mandatario.La medida es retroactiva al 1 de enero. Se regularizan 4.805 trabajadores de Planta Permanente y 1.021 trabajadores con Estabilidad Laboral. La ministra de Salud, Sonia Velázquez recibió en su despacho a autoridades de las comisiones directivas de UPCN y ATE a quienes puso en conocimiento de la medida y les hizo entrega del decreto.“De la misma manera que lo estamos haciendo con educación en todas las áreas del Estado, firmé el decreto que otorga la recategorización de 5.826 trabajadores y trabajadoras de Salud. Es un acto de justicia con las personas que le pusieron el hombro a la situación más difícil que nos tocó atravesar y que, todos los días, brindan un servicio de excelencia en cada localidad de nuestra provincia”, remarcó Bordet.El mandatario provincial puso de relieve que “a lo largo de estos años hemos mejorado sustancialmente la calidad del gasto público. Reconocemos y fortalecemos la situación y los derechos laborales de las y los agentes que se desempeñan en los servicios esenciales para las y los entrerrianos, y no hemos incrementado innecesariamente la planta de personal”.“Haber ordenado y equilibrado las cuentas públicas es lo que nos permite invertir los recursos de manera estratégica, pensando en el bienestar de las y los entrerrianos e impulsando el desarrollo productivo y la creación de trabajo. Creemos en una relación de mutuo apoyo entre el Estado, las entidades gremiales y el sector privado para poder seguir transformando la provincia. Por eso es que dimos los pasos necesarios para contar con una administración pública moderna, capacitada, eficiente y con cada vez mejores condiciones laborales, categorías y salarios que le ganen a la inflación”, expresó Bordet.Por su parte, la ministra de Salud Sonia Velázquez indicó: “Se trata de una decisión política de nuestro Gobernador que impactará de forma cualitativa en nuestro talento humano del sector Salud. Somos el organismo con mayor cantidad de trabajadores a evaluar para el ingreso a las recategorizaciones, además de ser el ámbito con mayores pautas singulares dentro de un instructivo que fue avalado por las entidades gremiales en la mesa paritaria”.Tras lo cual brindó precisiones de las peculiaridades que contempló el procedimiento: “Entre estas características, se tuvo en cuenta a los agentes del Escalafón General y sus particularidades, analizando también a quienes están comprendidos dentro de los regímenes de Salud Mental y Agentes Sanitarios, particularidades que otro organismo no detenta, resultando la recategorización de 5.826 trabajadores y trabajadoras pertenecientes al Ministerio de Salud”.Finalmente, Velázquez señaló que “los equipos técnicos de las áreas de Personal y de Presupuesto han trabajado denodadamente, en forma intensiva, respetando el instructivo de recategorización aprobado en el mes de diciembre del 2022. Se trata también de un acto de justicia para con los trabajadores del sector Salud”, valoró.Acompañaron a la ministra, la Secretaria de Salud, Carina Reh, la subsecretaria de Gestión, Gabriela Diez; el director General de Recursos Humanos, Cristian Fontana y el director de Asuntos Jurídicos, Germán CoronelCon el Decreto se mejora, de manera retroactiva al 1 de enero, la categoría de 5.826 trabajadores del Ministerio de Salud. De este total, se regularizan 4.805 trabajadores de Planta Permanente y 1.021 trabajadores con Estabilidad Laboral.El MS ha dado cumplimiento a las diversas pautas exigidas en el Instructivo de Recategorización, considerándose de la siguiente manera:- El total de 4.456 trabajadores en relación de antigüedad.- El total de 366 profesionales.- El total de 2 agentes en el ámbito del Sistema de Computación de Datos (SCD).- El total de 126 trabajadores en Niveles de Conducción.- El total de 299 trabajadores en consideración del ámbito de Salud Mental.- El total de 192 Agentes Sanitarios.- El total de 385 trabajadores que conforme a las anteriores recategorizaciones no fueron alcanzados.