Olmos dio detalles de la suma fija para empleados y trabajadoras domésticas

Economía Destinarán financiamiento para pymes y suspenderán aumento de medicinas prepagas

La ministra de Trabajo de Nación, Raquel "Kelly" Olmos, brindó alas especificaciones correspondientes tras los anuncios realizados ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, ligados aldestinado a empleados y trabajadoras domésticas., que se deben abonar al salario devengado del mes de agosto, en los 15 días hábiles de septiembre, y junto a lo devengado de septiembre”. “Y abarca a trabajadores que al 31 de agosto tengan un neto no superior a los 400.000 pesos”, aclaró.“En el caso particular de los privados, si el empleador es una microempresa, al esfuerzo de esta suma fija la hará del Estado, ya que será descontada de las cargas previsionales; y en el caso de las pequeñas, será un esfuerzo concurrente porque pueden descontar hasta el 50% de esta suma fija en su liquidación de cargas previsionales; mientras que, en el caso de medianas y grandes empresas, lo deben absorber los empleadores” especificó.Consultada a la ministra cómo se deduce la suma fija que se otorgará a los empleados públicos y privados, ésta aclaró que “este bono de 60.000 pesos se calcula sobre aquellos ingresos donde el trabajador por todo concepto en agosto tenga un salario neto de hasta 400.00 pesos”.Y agregó:. De igual manera, Olmos remarcó que “si el empleador ya hizo la liquidación de agosto, debe abonarlo por recibo complementario”.“La medida beneficiará a aproximadamente 5.5 millones de trabajadores formales privados y, de ese número, el 50% tiene un esfuerzo concurrente con el Estado y de ellos, dos tercios son pequeñas y un tercio son microempresas”, ponderó la ministra de Trabajo en diálogo con“Y las trabajadoras de casas particulares recibirán; a través del que también hay un esfuerzo concurrente del Estado ya que los empleadores podrán requerir un reintegro del 50% a través del programa Registradas, siempre que pueda demostrar que sus ingresos netos al mes de agosto no superan el millón y medio de pesos y que tampoco tuvieron que tributar sobre el impuesto de Bienes Personales del 2022”, comunicó y ponderó que la medida beneficiará a aproximadamente 460.000 trabajadoras de casas particulares.En esa línea, ratificó aquey en caso que no cumpla con la disposición habrá una tarea concurrente tanto del sector gremial como de nuestro sector de fiscalización para garantizar que se cumpla”.“Este año, en virtud del incremento del costo de vida, las paritarias se homologaron por períodos más breves, por tres meses; razón por la cual, hay una negociación casi permanente, continuada”, recalcó la ministra de Trabajo de Nación. Y agregó: “Estas negociaciones paritarias permitieron que, en promedio, los convenios acompañaran el proceso inflacionario; inclusive, en junio y julio donde el índice de costo de vida se redujo, lograran una mejora de tipo real”.Fue en ese sentido que remarcó que, “desde el gobierno, generamos las condiciones para atender rápidamente con los ingresos de los sectores más vulnerables, ese salto inflacionario que en el caso de los trabajadores públicos y privados formales y sujetos a paritarias demandaría un tiempo el poder absorber. De este modo, damos una respuesta inmediata que después podrá ser negociada en el marco paritario”.“El conjunto de medidas que se lanzan, como congelamiento de precios y otorgamiento de créditos, tienen por objeto que el impacto inflacionario de la devaluación no querida no se ajuste vía demanda, como haría nuestra oposición”, fundamentó al tiempo que ejemplificó que “Bullrich, en 2011, instaló un recorte del 13% en las jubilaciones y los salarios estatales”.“Nosotros trabajamos para que esto se resuelva vía ampliación de la oferta, y a través del ajuste sobre los más débiles, como siempre propone la oposición, como en el caso de Milei, quien dice que él haría un ajuste todavía más grande que el que propone el FMI”, cerró.