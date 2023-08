Bullrich y Milei cuestionaron los anuncios económicos de Massa

Las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, fueron duramente criticadas por los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, quienes afirmaron que se trata de iniciativas destinadas a "empujar su candidatura" por Unión por la Patria.A través de redes sociales, la referente del PRO aseguró que "Massa se sigue burlando de la gente"."El ministro de Economía, Sergio Massa, se burla de todos. Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días", sostuvo la ex ministra de Seguridad.Y continuó: "Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer". A modo de cierre, concluyó: "Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre".Por su parte, el libertario apeló a una de sus frases de cabecera y remarcó que "no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre"."Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección", advirtió Milei.Y finalizó: "Espero que más leones despierten así quedan en off-side. VLLC (Viva la libertad, carajo)".