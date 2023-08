Rogel le respondió por elevación a Bullrich

Fabián Rogel no la nombró, pero su texto publicado en sus redes sociales es elocuente. Se refiere a Patricia Bullrich, la candidata a presidente del Juntos por el Cambio, quien hace dos días dijo que pretende encabezar el gobierno “más austero que recuerde la República Argentina”. Fue ante la cúpula empresarial en el tradicional evento del Consejo de las Américas.



El candidato a diputado provincial, también de Juntos por Entre Ríos, posteó el siguiente texto con el título "Un ejemplo a seguir".



En primer lugar, salió al cruce: "Los gobiernos más honestos y más austeros que recuerda el país tienen un sello radical y si hay un símbolo en este sentido debemos mencionar al don Arturo Umberto Illia".



Asimismo, agregó: "Manifiesto esto, democráticamente hablando, antes de que comience la campaña, puesto que he escuchado declaraciones donde algunos o algunas pretenden imponer una austeridad republicana como si no conocieran la historia o como si les costara reconocer la realidad de los gobiernos que han dado muestra de su honradez, su autoridad y su decencia, donde ninguno de quienes fueron presidente de la República Argentina por el radicalismo -Yrigoyen, Alvear, Alfonsín, por nombrar algunos- pisaron los tribunales ni nadie puso en tela de juicio que se fueron del gobierno de la misma manera que llegaron".



"No está mal que algunos o algunas pretendan imponer en la Argentina un modelo de austeridad y decencia que tanto necesita el país, pero bien podrían hacer mención a los ejemplos a seguir que ha tenido el país y reflejarse en los modelos como el de don Arturo Illia le haría muy bien a la credibilidad que tanto necesita la política por estas horas", cerró.