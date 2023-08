Bahl reinauguró Plaza González Pecotche: “Es un objetivo que nos propusimos”

Rosario Romero: “Vale la pena hacer recuperación de espacios públicos”

Se llevó a cabo este sábado la puesta en valor de la Plaza González Pecotche, que contó con la inauguración de un playón que cuenta con nuevos juegos y una cancha profesional de tejo. Elonce estuvo presente en el lugar y charló con el intendente de Paraná, Adán Bahl, que expresó la felicidad de ver “con mucha alegría a los chicos y a los adultos mayores jugando al tejo”En esa sintonía, remarcó: “Es una de las tantas plazas que en distintos puntos de la ciudad, y de los barrios particularmente, que estamos mejorando. Hoy en la vecinal Los Paraísos se habilitó otra plaza y así sucesivamente en distintos barrios de la ciudad”.“En algunas oportunidades como acá los vecinos se organizan traen unos pastelitos y tomamos unos mates y compartimos. No hacemos acto ni nada,”, profundizó.Sobre las críticas que recibe por este tipo de iniciativa, el jefe municipal respaldó su decisión: “Hay personas que no tienen un patio verde, no tienen la posibilidad de mandar los chicos a un club y qué mejor que tener los espacios públicos”. En ese sentido dijo que cada juego y cada tratamiento de piso “está en cada una de las plazas y no solamente en el centro, sino en todos los barrios como estamos en esta oportunidad para que los momentos felices de las personas sean múltiples y se disfrute de manera plena”.Bahl aseveró que “cuando se hacen las intervenciones hablamos con los vecinos para preguntarle qué es lo que quieren. El espacio para los chicos, la vereda, la iluminación, los bancos para que los jóvenes puedan tomar un mate, leer un libro y en esta oportunidad los vecinos nos solicitaron en este lugar para que quede una cancha profesional de tejo y para que lo puedan disfrutar”.Por otra parte, el intendente de Paraná adelantó que reinaugurarán la Plaza Mujeres Entrerrianas “que va a ser la más grande” de la capital entrerriana con más de dos hectáreas y media. “hay tenemos baños, hay juegos increíbles que los chicos van a disfrutar, lugar para los adultos mayores, para caminar, calistenia, hacer deporte y lo mejor que existe en Argentina está puesto en esa plaza”.La candidata a la intendencia de Paraná por Más para Entre Ríos precisó que “, que se ha dado en la ciudad en los últimos años. Siempre tienen que estar en constante recuperación porque hay un desgaste natural. Hay que tratar de educar más para que haya menos vandalismo y para que no haya agresión contra esos espacios porque lo disfrutan los ciudadanos y los chicos”.En última instancia, vecinos de la comisión Mariano Moreno se mostraron felices: “Siempre se agradece la intervención del gobierno de la ciudad para gestionar comodidades y seguridades como fue en su momento las luces LED para el barrio. Hoy con la intervención de la plaza para que disfruten de los vecinos de un espacio digno”.