Massa se comprometió a profundizar la lucha contra el narcotráfico en Rosario

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, pidió "saturar" Rosario con la presencia de gendarmes para que sus habitantes "recuperen la calma” y se comprometió a reforzar desde la Nación la ayuda para la lucha contra el narcotráfico en esa ciudad santafesina en caso de acceder a la Presidencia en diciembre próximo.



Así se pronunció Massa durante un acto en el que puso en marcha la agencia regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario, un municipio castigado por el accionar delictivo del narcotráfico y de las actividades de lavado de activos vinculadas.



Luego de esa actividad, en un breve contacto con la prensa, Massa aseguró que las medidas que anunciará para paliar los efectos de la devaluación supondrán “una importante inversión pública”.



Las medidas -que dijo dará a conocer "en 48 horas"- apuntarán a "tratar de mantener el poder de compra de nuestra gente” y estarán dirigidas a "jubilados, trabajadores, pymes y los sectores agrícola e industrial".



“De alguna manera buscamos que la imposición que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos hizo con la devaluación se vea compensada con un esfuerzo del Estado argentino para tratar de mantener el poder de compra de nuestra gente”, explicó.



Previamente, al participar del acto realizado en la sede de una empresa de transporte público local, Massa explicó: “La UIF, junto con el Banco Central, la Aduana y la Comisión Nacional de Valores (CNV) se instalan en esta ciudad para perseguir lo más importante que hay que perseguirle al narcotráfico, que es el dinero”.



Además, se comprometió ante el candidato a gobernador de UP, Marcelo Lewandowski, a realizar “la inversión que haga falta” para que “dejemos de decir Rosario sangra, y a partir del 10 de diciembre trabajemos para que Rosario respire y deje de sangrar”.



"Lo más importante que hay que perseguirle al narcotráfico es el dinero. El dinero para corromper policías, para comprar la voluntad de pibitos y para armar empresas pantalla para el lavado de dinero", advirtió Massa.



Además, alertó que es tiempo de que "empiecen también a rendir cuentas los que manejan y esconden la plata de los narcotraficantes".



El ministro arribó a esta ciudad santafesina pasadas las 17.30 y encabezó el acto de presentación del sistema de alerta automotor Sube vinculado al 911 Federal, un proyecto conjunto de los ministerios de Transporte y de Seguridad.



Durante la actividad, estuvo acompañado por el gobernador santafesino, Omar Perotti; el titular de Transporte, Diego Giuliano; la secretaria de Seguridad, Mercedes La Gioiosa; y el comandante general de Gendarmería, Andrés Severino, entre otras autoridades.



En su discurso, al cerrar la lista de oradores, Massa garantizó que trabajará “para que no nos quede por poner ni una sola cámara, ni un solo botón de pánico, la inversión que haga falta para que Rosario vuelva a ser la Chicago argentina por la producción y dejemos de decir que Rosario sangra”.



El candidato presencial de UP también se dirigió al jefe de Gendarmería, a quien le reconoció “el trabajo, el compromiso y el esfuerzo” así como la “vocación por hacer crecer y prestigiar a la fuerza”.



“Pero es un compromiso que hoy necesita de mucho más esfuerzo, de mucha más presencia, de mucho más compromiso en la ciudad de Rosario”, sostuvo Massa y agregó: “Quiero pedirle jefe que saturemos Rosario, que llenemos de gendarmes Rosario para que los rosarinos recuperen la calma”.



Antes, el gobernador Perotti se refirió a la implementación del sistema de alarma automotor con el 911 Federal como “una herramienta que suma para la seguridad y es muy buena”.



Con todo, consideró necesario "sumar más fuerzas federales, un acompañamiento más numeroso” para mejorar la calidad del servicio de seguridad pública en Rosario, la ciudad con mayor tasa de homicidios dolosos del país.



Perotti también resaltó que “firmar el convenio con la UIF sin dudas es un avance” para “atacar el lavado de dinero” de las organizaciones criminales, fundamentalmente aquellas asociadas al comercio ilícito de estupefacientes.



Más temprano, Massa visitó Córdoba, donde lanzó la licitación para la obra de reversión del Gasoducto Norte, con la cual busca dar continuidad a la política de infraestructura energética destinada a potenciar la capacidad de producción de Vaca Muerta.