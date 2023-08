Más para Entre Ríos se reunió en Villaguay y exhibió unidad de cara a octubre

El frente Más para Entre Ríos realizó un encuentro con intendentes, legisladores y todos los precandidatos que participaron de las PASO, encabezado por Adán Bahl, Claudia Monjo y Gustavo Bordet, en Villaguay. En ese marco, exhibieron unidad de cara a las elecciones de octubre.



“Gracias a todos, de corazón. Si con Claudia (Monjo) fuimos la fórmula más votada se debió al esfuerzo de cada uno de ustedes, compañeros”, afirmó durante el encuentro el candidato a gobernador, Adán Bahl, y agregó “estemos orgullosos, logramos una hazaña: iniciamos la primera etapa siendo los menos conocidos y fuimos los más votados”.



Luego Bahl llamó a seguir “a paso firme, porque de acá en adelante solo podemos crecer. Tenemos lo que hace falta y siempre estuvimos al lado de la gente, de los que producen y de los que trabajan”.



“Nosotros no somos un sueño, somos la realidad, y basta con mirar nuestras gestiones. Nos respaldan los hechos”, remarcó y afirmó: “Gustavo (Bordet) deja una provincia ordenada y en marcha que es la base para dar el salto de calidad que genere desarrollo y oportunidades para todos los entrerrianos".



Por último, Bahl dijo que “estamos en otra etapa. Ahora el que ganó tiene que conducir con generosidad y el que perdió tiene que acompañar con responsabilidad, porque solo unidos vamos a triunfar”, y alentó: “Salgamos a militar: casa por casa, voto por voto. Convenzamos al que no fue a votar. Al que no está seguro. Es el deber que tenemos con los entrerrianos".



"Tenemos lo que hace falta. A nivel nacional tenemos un candidato como Sergio Massa, que dio sobrada muestra de valentía y capacidad”, concluyó Bahl.



Lo escuchaban en primera fila la Liga de Intendentes e Intendentas Justicialistas, legisladores y legisladoras actuales, las y los candidatos de Más para Entre Ríos y todos los que participaron de las internas de las PASO. Fue en el club ADEV, en Villaguay. El puntapié para ganar en octubre En tanto Bordet, candidato a diputado Nacional, resaltó la fortaleza del espacio oficialista en Entre Ríos, cuya fórmula, Bahl-Monjo, fue la más votada de la provincia en las PASO: “acá, les guste o no les guste, ganamos las elecciones”, resaltó. Además, sostuvo que ese resultado “es el puntapié para ganar las elecciones generales del 22 de octubre”.



“Lo que tenemos por delante es trabajar en todo el territorio, en cada ciudad y en cada comuna para ganar en octubre”, insistió Bordet y aclaró que esa tarea “involucra a todos a quienes están acá, porque han tenido y van a tener una participación decisiva en las elecciones”.



En ese marco, el mandatario provincial, y presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, recordó “la grandeza que tienen que tener quienes ganaron para ser convocantes, para poder sentarse con quienes han competido y poder lograr la unidad”. “La unidad se logra con la grandeza de quienes ganan”, advirtió, y reforzó: “es importante que seamos convocantes, nadie puede quedar afuera, no podemos prescindir de nadie”.



En ese contexto, Bordet alertó respecto a la posibilidad de “un panorama muy desalentador si ganan quienes representan las políticas de la derecha más dura de la Argentina, que va a tener su filial porteña acá en Entre Ríos”.



Frente a eso llamó a “asegurar en la provincia de Entre Ríos que Beto (Bahl) pueda ser el gobernador, porque esa es la única manera de que haya un horizonte de crecimiento en nuestra provincia”.



Sin embargo, advirtió a las y los presentes sobre “lo que está pasando en la Argentina”, por lo que “Sergio Massa tiene que ser nuestro futuro presidente”. “Esta es otra tarea que tenemos que darnos con mucha militancia, yendo a buscar cada voto, escuchando y hablando con nuestros vecinos y vecinas. Porque del otro lado están proponiendo, sin empacho un brutal ajuste contra nuestro pueblo”, explicó Bordet.