Junto al embajador de Israel, Bordet inauguró el paseo Ben Gurión en Villaguay

En el marco del 75 aniversario del Estado de Israel y del bicentenario de Villaguay, el gobernador Gustavo Bordet y el embajador de ese país en Argentina, Eyal Sela, inauguraron el paseo Ben Gurion. Destacaron los lazos culturales y comerciales entre ambos Estados y su potencialidad en el futuro.



También encabezó el acto la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo y participó el presidente municipal de Paraná, Adán Bahl. En ese contexto, Bordet valoró “los lazos que históricamente han unido, desde su nacimiento, a Israel con la República Argentina, pero particularmente con nuestra provincia de Entre Ríos”.



Durante la ceremonia, Bordet repasó la historia de la colonización judía en Entre Ríos, destacó la figura del Barón Hirsch, uno de los impulsores de aquella corriente inmigratoria que dio lugar a los denominados "gauchos judíos”, e insistió que "Entre Ríos siempre fue una tierra de oportunidades para distintas corrientes inmigratorias que llegaron a poblar y trabajar”.



En esa línea, se refirió al libro “Los Gauchos Judíos”, de Alberto Gerchunoff, que reflejó el espíritu y las costumbres de los colonos judíos en nuestra provincia, y le obsequió al embajador israelí el libro “Tierra de Promesas”, editado por la Editorial de Entre Ríos, que testimonia con relatos, análisis y fotografías aquel acontecimiento histórico.



Por otra parte, valoró “el proyecto turístico y cultural que lleva adelante Mariel (Avila) en torno a las colonias judías para que las personas que deseen conocer esta historia y este lugar puedan hacerlo, desde cualquier parte del mundo, de manera virtual, o bien en nuestra provincia con un circuito guiado que explique dónde y cómo se desarrolló aquella corriente inmigratoria”.



Cooperación económica, científica y cultural con Israel



Por otro lado, puso de relieve los lazos de la provincia con el Estado de Israel: "Trabajamos codo a codo con la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Entendemos que la cooperación económica es muy importante, tenemos mucho para compartir e intercambiar”, sostuvo y subrayó el trabajo realizado en la misión institucional a Tel Aviv que integró el año pasado.



Sin embargo, insistió con la importancia de "entablar lazos culturales que nos unen, algunos por la historia, y otros que son más frecuentes y recientes”.



En esa línea, puso de relieve que “hay una comunidad argentina, y de entrerrianos, muy importante en el Estado de Israel y esto genera oportunidades para muchas familias que deciden vivir y trabajar en ese país”.



Entre Ríos contra la discriminación y el antisemitismo



Por último, Bordet remarcó su "fuerte compromiso por eliminar todo sesgo o rasgo de antisemitismo en nuestra provincia”, y argumentó: “somos la primer provincia en Argentina que sancionó y promulgó una ley contra la discriminación y el antisemitismo”.



"Resulta inaceptable que en nuestros tiempos puedan existir actos o actitudes que resulten agraviantes para cualquier comunidad o colectividad, para cualquier persona. Solamente sin discriminación podremos vivir en paz y prosperidad, con progreso y con trabajo. Ese es el futuro", concluyó el mandatario provincial.



En el acto también participaron la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el senador provincial Adrián Fuertes, y el diputado provincial Juan Pablo Cosso, además de la presidenta de la Asociación de Amigos de la Universidad Ben-Gurión, Nava Issacharoff de Rubenzadeh; y la presidenta de la Asociación Israelita de Villaguay, María Harbes



Pasado, presente y futuro



En tanto, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, sostuvo que “estamos aquí recordando la historia, gustando del presente y pensando hacia el futuro”.



“Los gauchos judíos que estuvieron acá -todavía la cuarta generación sigue viviendo-, y otros que pasaron a otras partes de Argentina y del mundo, agradecen y aprecian mucho su tiempo acá y la bienvenida que Entre Ríos les dio, a algunos para salvar su vida”, expresó Sela y recordó que “Ben Gurión es parte de nuestro pasado orgulloso, fundó el Estado de Israel”.



“Este es el pasado, el presente es que estamos aquí todos reunidos teniendo esta amistad, recordando el viaje que hizo el gobernador (Bordet) a Israel hace unos meses”, dijo el diplomático y resaltó los "lazos que tenemos hoy, más que todo comerciales: estamos muy contentos en Israel de comer carne de Entre Ríos, arándanos, y de tener tecnología nuestra que ayuda a la matriz de producción de esta provincia y de Argentina”.



Además, resaltó la presencia en la provincia de representantes de la Universidad Ben Gurión, porque “queremos tener relaciones científicas, académicas, sobre el mejor uso del agua por ejemplo, sobre la innovación, la tecnología”.



Construir lazos y reafirmar valores



Por su parte, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, sostuvo que el nombre David Ben-Gurión dado al paseo en su ciudad, "jerarquiza la zona y le imprime un atractivo que sin duda será lugar de encuentro. En un momento no muy lejano, este lugar cobrará mucho más vida porque se está conformando un centro cívico, dado que todos los terrenos que circundan este lugar fueron donados por el municipio a diferentes instituciones locales y provinciales. Algunas ya están construyendo sus sedes", detalló.



También recordó que “Entre Ríos ha sido una de las provincias que cobijó a una comunidad que vino buscando oportunidades, amparo y alivio a la persecución. Llegaron a Entre Ríos y a nuestro departamento Villaguay en busca de la tierra de promesas, y seguimos construyendo lazos y reafirmando compromiso y valores", expresó Monjo.



Por último, agradeció el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet para llevar adelante esta obra de infraestructura, y "la iniciativa de los Amigos de la Universidad Ben-Gurión y del senador Fuertes para llegar a este objetivo que se enmarca en la celebración del bicentenario de nuestra ciudad y en el 75° aniversario de la independencia del Estado de Israel".



Compromiso con la libertad y la igualdad



A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que esta inauguración "es una acción que consolida el compromiso de nuestra querida provincia con los valores de la tolerancia, la libertad y la igualdad".



"Esta es la primera calle peatonal de Argentina que lleva el nombre de un político israelita. Y lo cierto es que no me sorprende que eso haya pasado en Entre Ríos, la primer provincia en sancionar una ley contra el antisemitismo y la discriminación, uno de cuyos impulsores fue nuestro gobernador Bordet", subrayó Bahl.



El intendente de Paraná afirmó que "somos una tierra de inmigrantes, que creció gracias al aporte de distintas culturas. La comunidad judía es parte protagónica de esa historia de desarrollo".



“Quiero felicitar a todos los que se unieron para que esto fuera posible. A la Asociación Israelita Argentina de Villaguay, a la Embajada de Israel, al municipio de Villaguay. Un gran ejemplo de que cuando trabajamos juntos, efectivamente podemos transformar la realidad", concluyó Bahl.



Paseo Ben Gurión



Se trata de la arteria que se encuentra al este del Centro de Convenciones de la ciudad. La propuesta fue impulsada por el senador Adrián Fuertes a instancia de las peticiones realizadas por los Amigos de la Universidad BenGurión, la agencia Judía de Noticias (AJN) e ItonGadol; y contó con el acompañamiento del Concejo Deliberante de Villaguay. La imposición de este nombre a la mencionada calle fue declarada de interés por el Senado de Entre Ríos.



David Ben Gurión es considerado uno de los líderes judíos que cambió para siempre la historia de su pueblo. Se convirtió en el primer mandatario del Estado judío y fue el encargado de declarar su independencia. Desde su juventud y hasta sus últimos años, trabajó incansablemente por el bienestar de su país y su pueblo.