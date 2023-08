“La casta que defienden es la de los poderosos”, dijo el Presidente en La Pampa

El presidente Alberto Fernández destacó la importancia de "ser solidarios para que todos y todas puedan acceder a la educación" al inaugurar esta mañana, junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el nuevo edificio de aulas y auditorios de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en la ciudad de Santa Rosa, que requirió una inversión de 591 millones de pesos y beneficiará a más de mil estudiantes."Cuando insisto en la necesidad de poner en valor a la educación pública, lo hago porque el futuro de la Argentina está vinculado al desarrollo del conocimiento, y cuando les dicen ´terminemos con el Conicet´ están diciendo que terminemos con el desarrollo de la ciencia y la tecnología", sostuvo el mandatario y agregó: "Eso significa que la Argentina deje de ser uno de los diez países que puede poner satélites en órbita, perder el INVAP con su desarrollo de reactores nucleares para generar energía o dejar de lado la posibilidad de tener vacunas contra el COVID-19".Acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas Universitarias y rector en uso de licencia de la UNLPam, Oscar Alpa, el jefe de Estado advirtió que "cuando les dicen que cada uno puede elegir a dónde ir (a estudiar), hay por detrás una enorme ficción. Porque este edificio que inauguramos hoy no es un negocio, lo hace el Estado porque detecta que allí hay una oportunidad para educar a argentinos y argentinas que mañana van a servir al país con su esfuerzo profesional"."Como comunidad que somos tenemos que ser solidarios para que todos y todas puedan acceder a la educación", enfatizó el Presidente y remarcó ante las y los alumnos presentes que "detrás de ese mensaje de libertad hay una enorme trampa, porque la única casta que se está defendiendo en ese discurso es la casta de los poderosos, de los que tienen recursos y les quitan a ustedes la libertad de estudiar".Por el contrario, ponderó que desde el Gobierno nacional "hicimos 167 intervenciones en universidades públicas. Inauguramos obras en todo el país sin preguntar el color político de quién gobernaba para que las y los docentes tengan buenos edificios para enseñar y las y los estudiantes donde formarse". Y señaló que "condenar a un joven al desarraigo por querer estudiar es una canallada, y por eso tenemos que llevar las universidades cerca de los y las que estudian para que no lo padezcan"."Nosotros llevamos 34 meses de creación de empleo registrado cuando ellos nos dejaron 11 puntos de desocupación y tuvieron 46 meses de caída del empleo", continuó el jefe de Estado y concluyó: "Cada vez que vine a la provincia lo hice para motorizar el desarrollo de La Pampa, como lo hice en todas las provincias del país con cada gobernador. La mejor Argentina que creamos es la de la educación pública. Les pido que por favor no retrocedamos".En su intervención, el gobernador Ziliotto destacó el carácter federal del Gobierno nacional que "miró a la obra pública en virtud de la necesidad del territorio, más allá de quién gobernaba cada provincia", y detalló que desde diciembre de 2019 tuvo lugar "una inversión pública inédita de un Gobierno nacional en La Pampa" al alcanzar las "129 obras terminadas, en ejecución o licitadas, a través de una inversión al mes de julio pasado de 200.363 millones de pesos".El ministro Perczyk, por su parte, subrayó la necesidad de "defender la presencia de los y las estudiantes en la universidad", y resaltó que "la universidad pública de la Argentina es reconocida en el mundo y en libertad la eligen 2 millones de estudiantes, así como profesores y no docentes eligen trabajar en ella, mientras que los graduados eligen quedarse haciendo vida académica y devolverle a la universidad lo que les dio".En el transcurso del acto se anunció el inicio de obra de nuevas aulas audiovisuales en la sede de la UNLPam de la ciudad de General Pico, que demandará una inversión de 132 millones de pesos.Al término de la actividad, el Presidente se dirigió a la localidad de Casa de Piedra, para recorrer la bodega provincial, una chacra experimental y el predio donde se va a instalar una segunda toma de agua y un nuevo sistema de riego que alcanzará 1.500 hectáreas.También estuvieron presentes el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la vicerrectora de la UNLPam, María Ema Martin, y el intendente local, Luciano di Nápoli.