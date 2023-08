Salud, Acler y Colegio de Bioquímicos se reunieron para garantizar insumos

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibió a referentes de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) y el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos (Biocober), con quienes abordó las dificultades que afronta actualmente el sector para la adquisición de insumos médicos.



Del encuentro en el que participó parte del gabinete del Ministerio de Salud, también lo hicieron representantes de Comercio Interior y Exterior General y de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial dependientes del Ministerio de Economía de la provincia.



Uno de los principales ejes de la reunión fue el escenario económico actual, que se ha complejizado en las últimas semanas, y hace que sea muy dificultoso adquirir insumos (ya sea por su elevado costo o por dificultades para su importación) cruciales para sostener las prestaciones de salud. Garantizar la cobertura prestacional La titular de la cartera sanitaria señaló: “Fue una reunión muy productiva y necesaria donde pudimos trazar un diagnóstico situacional y logramos recepcionar las inquietudes del sector, tanto de Acler, como de CoBer”.



“Nuestro Ministerio de Salud se ha caracterizado por estar al frente de la gobernanza, entendiendo a la salud como un derecho con garantías constitucionales, sin soslayar la crisis estructural que afecta a los sistemas de servicios de salud en el mundo y las nuevas complejidades post pandemia. En nuestro país y en nuestra región se suman diversas variables como la devaluación y la brecha cambiaria, que han influido e influyen en el aumento sostenido de precios de productos farmacéuticos e insumos médicos como de bienes de servicios necesarios para garantizar las prestaciones de salud”, explicó la ministra.



Velázquez comentó que “en nuestro rol de Estado presente, rector y de construcción democrática planteamos el desarrollo de varias estrategias en forma conjunta”, por lo cual trabajaron con profesionales del área del Ministerio de Economía, Comercio Interior y Defensa al Consumidor. El objetivo es intermediar ante la nación a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) respecto a aquellos insumos, productos, equipamientos que se han constituido en insumos críticos para poder garantizar la cobertura prestacional.



“Preocupados y ocupados ante esta situación que atraviesa a los efectores públicos y privados, también estamos en línea con el Ministerio de Salud de la Nación para encontrar soluciones orientadas en el sentido de garantizar este bien social como condición esencial de dignidad y bienestar humano. Dicha solución implica una construcción colectiva que lleva implícita componentes de orden político, económico, técnico y ético. Este ejercicio de trabajo mancomunado para abordar una de las crisis más grandes de la humanidad ya lo realizamos en pandemia, ahora nos toca afrontar la crisis del sector por estos otros componentes y la mejor forma de abordarla es dialogando y tomando decisiones de carácter político e institucional", subrayó la funcionaria.



Inquietudes



En el encuentro, las autoridades provinciales recibieron las inquietudes en relación al aumento de los precios de los insumos de salud y el abastecimiento de los mismos, en pos de arribar a soluciones conjuntas que permitan garantizar su provisión de modo que los sanatorios y laboratorios no deban interrumpir o reducir sus prácticas.



Al hablar sobre la dificultad para incorporar determinados insumos provenientes del exterior, desde el área de comercio se señaló que se necesitan más precisiones sobre los proveedores del campo de la salud para que la provincia pueda focalizar y agilizar las gestiones con las áreas nacionales de importación en estos casos.



Continuar el trabajo conjunto



La presidenta de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler) y secretaria de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), Silvia D’Agostino expresó: “Dialogamos ante la problemática que se nos agudizó a partir de la devaluación en cuanto a carencia de insumos, la no venta los mismos, aumentos de precios desmedidos. Un conflicto que tarde o temprano, dependiendo del efector de salud, puede significar que quizá haya prácticas que no se puedan hacer o que habrá que demorar”.



Este panorama se suma a los problemas previos “como la inflación, la situación de que no podemos renegociar valores con la rapidez que tendríamos que hacerlo y la dificultad para conseguir algunas especialidades médicas para cubrir las guardias”, agregó la referente, y completó: “Acordamos seguir trabajando en conjunto para tratar de buscar soluciones a esto que realmente es una crisis muy grande y que se pueda agravar”.



Alternativas



En la misma línea se expresó el presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Roberto Gebhart: “Planteamos la difícil situación que estamos atravesando, básicamente por un escenario complejo como es la inflación creciente y porque no estamos consiguiendo muchos insumos necesarios e inexorables para la práctica de los análisis clínicos, ya que son de origen importado y además porque los precios se han dolarizado”.



“La ministra entendió la situación y propuso algunas alternativas a través del Ministerio de Economía de la provincia, para tratar de favorecer de alguna manera el ingreso de insumos y agilizar la situación en la aduana, a fin de que no haya desabastecimiento de los reactivos necesarios para hacer los análisis clínicos”, ahondó.



“Estamos frente a un panorama muy incierto y estamos muy preocupados para poder seguir brindando las prestaciones”, señaló Gebhart, quien precisó que la situación, además, se complejiza por el desfasaje con respecto a los aranceles pactados con la seguridad social. La experiencia de la pandemia Por su parte, el director General de Comercio Interior y Exterior, Jesús Pérez Mendoza, señaló: “Asistimos ante este llamado, aportando lo que nosotros podemos llegar a ayudar en cuanto a destrabar cuestiones vinculadas al tema. Nosotros ya tuvimos una experiencia de trabajo articulado con salud en su momento, cuando apareció el Coronavirus, que nos sorprendió a todos y rápidamente hubo que procurar abastecimiento y precio en momentos críticos para los pacientes entrerrianos internados”.



Pérez Mendoza resaltó que esa mesa de trabajo, “esa articulación en equipo, dio resultados. Ahora estamos ante un caso similar, por otras cuestiones claramente, pero con nuestra intención de colaborar, y en esta reunión hemos trabajado sobre algunas líneas concretas sobre las que vamos a ir avanzando, con el objetivo justamente de facilitar y destrabar estas cuestiones”.



En este sentido, el próximo paso será que las entidades remitan al Ministerio de Economía información de los laboratorios y proveedores, y desde la cartera se realizarán las gestiones necesarias para facilitar la importación de esos insumos estratégicos. Presencias Participaron del encuentro la secretaria de Salud, Carina Reh; el director de Asuntos Jurídicos, Germán Coronel; la subsecretaría de Gestión, Gabriela Diez; el director del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Dante Enríquez; la directora General de Prestaciones, Karina Muñoz; la jefa del departamento Bioquímica de la cartera, Diana Mernes y la coordinadora de Residencias Médicas, Yanina De Torres.



En tanto que por Acler también asistieron Miguel Schnitman, Víctor Lozze y Alejandro Beristayn, secretario, prosecretario y tesorero respectivamente.