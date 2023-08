Massa: "Argentina tendrá superávit comercial de US$ 30.000 millones" en 2024

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que "el capítulo del Fondo quedó cerrado hasta noviembre", luego de que este jueves el Directorio del organismo multilateral aprobara un desembolso de US$ 7.500 millones y sin nuevas revisiones de metas hasta entonces.



El funcionario cuestionó el rol del Fondo al afirmar que "en los últimos 60 días dejó de ser el prestamista de última instancia" para convertirse "en un acreedor privilegiado socorrido por operaciones de crédito bilateral de otros países".



Al disertar en la vigésima edición del Consejo de las Américas, Massa se refirió a los acuerdos puente de financiamiento a los que el país tuvo que recurrir en junio con Qatar, China y el Bando de Desarrollo de América Latina - CAF, para saldar los vencimiento que la Argentina tenía con el FMI. La economía del país en 2024 Massa, afirmó que “en 2024 auguramos un año muy distinto al actual” en el que habrá “30.000 o 40.000 millones de dólares de superávit comercial”.



Así se manifestó durante su disertación en el foro organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio y Servicios, en la que dijo que el crecimiento exportador estará apalancado por “el crecimiento del sector minero, más litio, más cobre, más sector energético”, más la recuperación del agro, entre otros. El tipo de cambio El ministro de Economía afirmó que los desembolsos del FMI por US$ 7.500 millones y la acumulación de otros US$ 2.000 millones por compras de divisas del Banco Central le permitirán controlar conductas monopólicas u oligopólicas de firmas locales que buscan aprovechar la devaluación impuesta.



Los ingresos de divisas "nos dan la oportunidad de donde veamos conducta monopólica u oligopólica aprovechando al devaluación que impuso el FMI, abrir la importación para generar la competencia y apostar a mercados más transparentes a la hora de analizar la economía", agregó. Sobre las elecciones Señaló que habrá "mucho en juego" en las elecciones de octubre y comparó "la mirada de un país en vías de desarrollo" con "la lógica de la selva", al referirse a la influencia del libre mercado.



"Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente. La elección de fondo es si Argentina es un país primarizado, solamente enfocado en la prestación y venta de servicios, o si es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial", indicó Massa al participar del Consejo de las Américas. Dolarización Frente a los empresarios, les advirtió por la dolarización y envió una señal a los mercados por el dólar: "Argentina tiene que ir a una simplificación cambiaria".



“Está bueno decir frases lindas, pero después hay que sentarse y gestionar”, indicó sobre sus contrincantes y preguntó: “¿De dónde van a salir los dólares de la dolarización? De verdad alguien cree que hay fondos de riesgo que firmaron contratos de confidencialidad con un candidato para garantizar la dolarización? Les pido por favor, a ustedes que son gente seria, que rasquen un poquito cuando escuchan esas cosas".



En este sentido, apuntó contra el candidato, Javier Milei: "rompiendo con China, perdemos un mercado de 15 mil millones de dólares. Tachemos 15 mil. Rompiendo con Brasil y el Mercosur, rompemos un mercado de 12 mil millones de dólares. No sé cómo van a hacer para llevar adelante la actividad industrial sin importaciones de bienes intermedios de esos países". “Si el 11 de diciembre rompemos con el Mercosur y China, de dónde van a salir los dólares", indicó, en clara alusión a los objetivos de comercio exterior del líder de la Libertad Avanza.



Massa evaluó que Argentina "no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente". "La elección de fondo es si Argentina es un país primarizado, solamente enfocado en la prestación y venta de servicios, o si es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial", advirtió sobre los dos modelos en pugna en octubre.



En el inicio de su discurso, reiteró que la séptima revisión del Consejo Superior del FMI será en noviembre y que, con ese objetivo, negocia "desde el punto de vista de un país con una crisis estructural, como es la crisis de sobreendudamiento que tiene la Argentina, agravada por una crisis coyuntural grave, como es el impacto de la sequía en términos de volumen de exportaciones y en la balanza comercial argentina, nos obliga a estar muy encima de la evolución en el régimen de acumulación o pérdida de reservas".



Posteriormente, celebró que "el FMI dejó de ser el prestamista de última instancia" del país y que en el mes de julio "Argentina tuvo que resolver los vencimientos frente al Fondo recurriendo a operaciones bilaterales con China en la apertura del segundo swap; con Catar, que es la primera operación de crédito bilateral que realiza el país; y con el BID, en una operación que también demostró cuál es la diferencia entre los organismos multilaterales con capacidad de resolución y cuáles se transformaron simplemente en marcas con un enorme peso burocrático sin posibilidades de resolución de las necesidades de los países en vías de desarrollo".



En ese sentido, apuntó que "el capítulo Fondo ayer quedó cerrado hasta noviembre", un mes al que el ministro le auguró un "impacto en la balanza comercial positivo desde el punto de vista de la exportación de granos y de la balanza energética como generadora de divisas". "Comienzan además a terminar esas restricciones que en el 2024 cambian definitivamente y nos permiten avizorar un año muy distinto al actual", pronosticó.



En término de exportaciones, Sergio Massa estimó que se añadirían a la actual suma un monto de entre u$s30.000millones y u$s 40.000 millones, a partir de la influencia del sector minero (con impulso del litio y cobre), energético (impacto del Gasoducto del Norte, Vaca Muerta y venta de petróleo) y agroindustrial (ya sin situación de sequía).



Refiriéndose a la especulación en el mercado financiero, consideró que "en los lugares donde hay formación monópolica y oligopólica aparece siempre la defensa del valor del trabajo, el capital y el acceso al crédito, pero también la avivada". Asimismo, puntualizó que los u$s 7.500 millones del último desembolso del FMI "nos dio la oportunidad de abrir la importación con pago al día para generar competencia y apostar a mercados más transparentes".