Paritaria salarial: qué dijeron los gremios docentes tras la reunión

En la tarde de este jueves, en la Secretaría de Trabajo se realizó un encuentro entre los gremios docentes y autoridades del Consejo General de Educación para dar continuidad a la discusión salarial.En la reunión, el gobierno provincial dispuso adelantar el aumento de las asignaciones familiares al 1º de agosto, liquidar el cinco por ciento de incremento previsto y se mantendrá la paritaria abierta para seguir evaluando la economía., el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, expresó que “en esta primera reunión, como ocurre siempre, las partes fijan su posición. En el caso de AGMER, hicimos un planteo en dos direcciones. Primero el cumplimiento de la última parte que firmamos el 6 de julio para que por planilla complementaria se nos abone durante el mes de septiembre, la diferencia de inflación más los siete puntos por encima que están acordados”.“El proceso devaluatorio que arrancó el lunes 14 erosionó el salario, por eso la necesidad de tener durante septiembre el adelanto de esta parte del acuerdo”, afirmó.“Luego aspiramos a tener un acuerdo salarial para lo que resta del año, que tenga las características de este que estamos transitando, con porcentajes a cuenta y por encima de la inflación para que no tengamos que correr por detrás del proceso inflacionario y cerrar el año con puntos por encima de la inflación”, indicó Pagani.Finalmente, dijo que desde el sindicato están conformes “con darle continuidad al proceso, porque las mesas de diálogo son fundamentales y es el ámbito donde venimos discutiendo y acordando”.Por su parte, Carlos Varela, secretario adjunto de AMET, afirmó: “Nos vamos con la misma propuesta que se hizo en la última reunión paritaria. El anuncio que hay para hacer es que se adelantan los salarios familiares de septiembre a agosto, después se ratifica el 5 por ciento para el mes de agosto, como adelanto de la inflación que va a marcar el Indec a mediados de septiembre y se va a pagar la diferencia manteniendo un 7 por ciento por encima”.“Pedimos que una vez conocida la inflación sea abonada por complementaria y no al mes siguiente. Porque no estamos hablando de un aumento salarial, sino de una recomposición para tratar de mitigar la pérdida escalofriante del poder adquisitivo que estamos sufriendo día a día”, mencionó.Desde el gremio solicitaron a las autoridades provinciales “que los primeros días de septiembre, cuando cobremos agosto, el gobierno haga un esfuerzo de disponer un porcentaje mayor a ese 5 por ciento que ya estaba firmado”.Finalmente, Varela resumió que el compromiso del gobierno “es volver a convocarnos ni bien tenga una propuesta, la paritaria queda abierta a pedido de las partes para seguir el diálogo”.