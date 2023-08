UPCN rechaza cambios en la Clínica Escolar: "son improvisados e inconsultos"

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos elevó una nota a la Ministra de Salud de la provincia tras la emisión del Decreto N°2353, con fecha del 18 de julio, que dispone la transformación del Departamento de Salud Escolar, conocido como Clínica Escolar, en un Centro Integral de Salud.



Entre otros puntos, el Sindicato señaló "la falta de previsión de recursos humanos y de presupuesto" para esta modificación y advirtió que "al no mencionar la normativa una próxima incorporación de personal, se debe suponer que los mismos agentes de la Clínica Escolar deberán cubrir las tareas y necesidades del Centro Integral de Salud".



"El cambio podría significar una pérdida salarial para el personal de la Clínica Escolar, que hoy pertenece al Ministerio y percibe horas extras, pero las perdería en caso de pasar a pertenecer a un centro de salud", reveló la Secretaria Adjunta del Gremio, Carina Domínguez.



"Tenemos entendido que ambas instituciones funcionarían, a la vez, en el mismo edificio. Pero no hay disponibilidad de espacio", acotó y apuntó que las instalaciones del edificio de calle Santa Fe 84, de Paraná, no son adecuadas para un centro de salud. "Hay muchas escaleras, lo que imposibilita el ingreso de camillas, y no hay lugar para la ambulancia", expuso al respecto. El lugar tampoco cuenta con consultorios acordes, salidas de emergencia ni rampas, mientras que los baños presentan diversas deficiencias. "No han previsto absolutamente nada", lamentó.



"No sabemos exactamente qué es lo que piensa hacer el Ministerio de Salud, porque no ha dicho cómo va a afrontarlo", expresó la Secretaria Adjunta de UPCN.



Dirigentes del gremio plantearon todas estas inquietudes en un encuentro que mantuvieron la semana pasada con la Secretaria de Salud, Carina Reh, y la Directora de Planificación del Primer Nivel de Atención, María Eva Famín, pero las funcionarias no pudieron evacuar las dudas. Y si bien acordaron hacer modificaciones a la normativa, no brindaron precisiones al respecto.



"Llevar adelante un cambio de estas características en el último tramo de gobierno y en forma inconsulta, la verdad parece casi descabellado", sostuvo Domínguez y agregó: "Los trabajadores no están para nada de acuerdo y nosotros tampoco". Luego expresó: "Tampoco se entiende muy bien por qué quieren un centro de salud en la zona céntrica".



Sostuvo por último que la actitud adoptada por el Ministerio de Salud con esta decisión, va en contra de lo conversado en la última paritaria estatal, donde los representantes del Gobierno y de los trabajadores coincidieron en la necesidad de, "en el actual contexto, intentar buscar soluciones y no conflictos". "En este caso el conflicto lo genera claramente el Ministerio de Salud", acusó la dirigente de UPCN.



En la misiva dirigida a la Ministra de Salud, el Sindicato pidió que se le informe sobre "los cambios que se harán al Decreto N° 2353 y los plazos que se manejan para ello" y pidió que esas modificaciones "se efectúen estén en consonancia con los aportes y sugerencias de las y los trabajadores".