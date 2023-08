"Ser parte de BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración"

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana laconformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países más importantes de las economías emergentes que, como bloque, representan el 24 por ciento del PBI global.En un mensaje transmitido desde la Quinta Presidencial de Olivos, el mandatario afirmó que "nos hemos incorporado a la alianza de los BRICS" y, de esta manera, "En este caso, como "protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial".El Presidente resaltó que, y aseguró que buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial "es una política de Estado, porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los existentes, de favorecer los flujos de inversión creando empleo, de aumentar las exportaciones y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías".Tras repasar que durante el transcurso de 2022 "comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS", Fernández destacó que haber logrado conformar ese bloque es para el país, aunque "no excluye otras instancias de integración, y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de las Naciones Unidas".

No obstante, el mandatario puso en valor que "el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero", que actualmente representa "el 24 por ciento del PBI global, el 16 por ciento de las exportaciones y el 15 por ciento de las importaciones mundiales de bienes y servicios".En términos de, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30 por ciento del destino de nuestras exportaciones. Por eso, dijo, "aumentar la capacidad de exportación a los países miembros, así como fortalecer nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con ellos, es una oportunidad que se nos presenta".El mandatario evaluó que los BRICS "juegan un papel determinante en la exigencia deque tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social", en un contexto marcado "por la crisis del sistema multilateral, la desaceleración de la economía mundial, fenómenos de inflación generalizada y la insostenibilidad de deudas externas", además de "una profundización de la brecha Norte –Sur entre naciones".En este sentido, apuntó que de acuerdo con la FAO, los BRICS son los países que están "preparados para liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial en el 2030"; y sostuvo que además de tener "un deber moral humanitario para evitar el crecimiento de las hambrunas", también hay allí "una oportunidad de presencia internacional de la Argentina gracias no solo a la productividad de nuestro suelo sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología".Asimismo, consideró que "no es una cuestión menor subrayar que el reclamo argentinotiene en este foro a países que acompañan una resolución pacífica y negociada, tal como lo dispusieron diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas".Por último, el Presidente expresó que la política exterior argentina se guía por una "búsqueda permanente de mayores márgenes de justicia y bienestar para su población", y que en el camino a su concreción "Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para potenciar su crecimiento", y aprovecharlo "en bien de las argentinas y los argentinos, y en especial de quienes más lo necesitan".