Milei apuntó contra el oficialismo: "ellos tienen experiencia en armar saqueos"

Política Castells dijo haber incentivado intentos de robos a supermercados

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó hoy a funcionarios del oficialismo nacional que lo acusaron de estar detrás de los saqueos en diversos puntos de la Argentina y advirtió que el oficialismo tiene "experiencia en organizar saqueos para voltear gobiernos"."Tienen la experiencia de armar este tipo de operaciones, de organizar saqueos para voltear gobiernos. Es muy triste que vuelvan a aparecer aquellas imágenes que vimos en el 2001. Tiramos 20 años de historia a la basura", enfatizó Milei.En esa línea, sostuvo que el Gobierno "intenta justificarse en su ineficiencia y en los desastres que está causando" y subrayó: "Busca una caída precipitada o en complicidad con fuerzas de Juntos por el Cambio. Saben que los que se van a caer son los de la casta y tienen miedo".Además, el libertario reflexionó sobre la "decadencia estructural" del país: "Combinamos un modelo empobrecedor al tiempo que tenemos una situación de abolicionismo en el plano penal que hace que todo valga y en el que el Estado persigue a las víctimas y premia a los victimarios".Este martes, se registraron robos en supermercados y tiendas de ropa en las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Desde el oficialismo, apuntaron contra Milei que calificó como "trágico" los saqueos en diversos puntos de la Argentina y los relacionó con la crisis del socioeconómica del 2001, desde su cuenta de Twitter.La acusación más dura la realizó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti: "Cuando no había sucedido ningún episodio concreto, solo corridas y grupos de WhatsApp incentivando, Milei decía que esto era el 2001 en redes sociales", sostuvo."Todo el clima que se fue generando en las redes, que tenemos que considerarlas un actor fundamental", agregó Cerruti.Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reconoció que los hechos no fueron espontáneos, pero despegó a Milei."Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría", resaltó Fernández y se despegó de los dichos de Cerruti.Francisco Oneto, el compañero de fórmula de Carolina Piparo, denunció a Cerruti tras su acusar a Milei de estar detrás de los saqueos. Lo hizo junto al diputado provincial Nahuel Sotelo. ."La vocera presidencial del Gobierno, que comparte color político con el de la Provincia de Buenos Aires, epicentro de los mayores desmanes, salió a atribuir la responsabilidad de tales flagelos, a la nueva y pujante fuerza política que integramos, y ha incluso responsabilizado a nuestro líder político Javier Milei", indicó Oneto.Ambos dirigentes de Milei le advirtieron a Cerruti que el 277 del Código Penal prevé de 6 meses a 3 años de prisión al "que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado no denunciare la perpetración, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole".Y cerraron: "Con lo cual, si la señora Cerruti tiene conocimiento de algún delito, su deber es denunciarlo porque es funcionaria pública. Por las características de su función, su rol es inescindible de su persona, aportando asimismo las pruebas de ello". Fuente: (NA)