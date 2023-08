El FMI aprobó el desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina

Economía Aseguran que Massa planea anunciar entre dos y tres medidas económicas por día

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles un desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina, dijeron fuentes oficiales.La decisión del Board del organismo multilateral fue adoptada por unanimidad y los desembolsos previstos serán girados durante la jornada a nuestro páis.Con este desembolso, el país procederá a devolver los préstamos solicitados a Qatar y la CAF para poder hacer frente a los vencimientos con el FMI, que fueron realizados antes de que se formalizara la aprobación del directorio del organismo de la 5ta y 6ta revisión del Acuerdo de Facilidades Ampliadas (EFF).Luego de la cancelación de esos préstamos, en Economía confían en que para las reservas quedará un neto de US$ 3.400 millones que se sumarán a otros US$3.700 millones adicionales.De los US$ 7.500 millones que girará el organismo, US$ 2.500 serían destinados a cubrir los préstamos realizados por China y, de ese monto, unos 1.300 millones irán a la devolución del "swap con ese país".En tanto, otros US$ 500 millones serán utilizados para devolver el préstamos otorgado por Qatar y US$ 1.000 millones serán para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.El ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó a la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) minutos antes de las 14 hora local (15 en la Argentina), para reunirse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, poco después de que el directorio de la institución aprobara un desembolso por 7.500 millones de dólares para la Argentina.Este martes por la noche Massa mantuvo una cena en la casa del embajador Jorge Argüello con Juan González y Mike Pyle, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es sabido que Massa conoce a ambos y que tienen una buena relación, con quienes se reúne cada vez que el ministro argentino visita Estados Unidos."La reunión de anoche fue larga, duró unas cuatro horas, se hablaron de todos los temas de la agenda bilateral, de la región del proceso electoral argentino. También hablamos del G20 y de la reunión de India en septiembre, de política comercial estadounidense, fue muy positiva para ambos lados", resumió a Télam un allegado al ministro.