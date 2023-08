El Presidente convocó a "preservar la paz social" y anunció que habrá medidas

Economía Aseguran que Massa planea anunciar entre dos y tres medidas económicas por día

El presidente Alberto Fernández convocó este mediodía en Neuquén a "preservar la paz y la tranquilidad social", además de "cuidar la convivencia democrática", y anticipó que el Gobierno nacional ha "organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras".Así se expresó al encabezar este mediodía, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, el acto de inauguración en el Barrio Zabaleta de 279 viviendas con las que se alcanzaron las 125.000 unidades adjudicadas en todo el país desde el inicio de la gestión.El mandatario sostuvo que los recientes ataques a comercios en distintos puntos del país "evidentemente estuvieron organizados", afirmó.En ese marco, el jefe de Estado convocó a "todos los argentinos y todas las argentinas a que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y las argentinas en sus ingresos".Alberto Fernández pidió "a todos y todas que cuidemos nuestra convivencia democrática", y "preservemos la paz y la tranquilidad social" porque "hemos visto hechos en estos últimos días que evidentemente estuvieron organizados"."Por favor, que no nos rompan la tranquilidad pública, que no nos rompan la tranquilidad social, que no nos rompan la convivencia democrática y aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia, les pido por favor, hemos vivido demasiada violencia en esta Argentina como para seguir soportando violencia", aseguró el Jefe de Estado.Además, adelantó que su gobierno prepara una "batería" de medidas "para remediar los efectos de la devaluación", que se van a comunicar "entre mañana y pasado"."A los que viven de un sueldo en la formalidad o en la informalidad, aquellos que reciben la ayuda del Estado, en la Asignación Universal por Hijo, con la tarjeta Alimentar, con el plan Potenciar Trabajo, que estén tranquilos porque entre jueves y viernes con el ministro de Economía, Sergio Massa, y con las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Trabajo, Kelly Olmos, hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de nuestros trabajadores y trabajadoras", anticipó el mandatario.El Presidente también se expresó sobre el resultado de las PASO del pasado 13 de agosto como un emergente de una "una sociedad dividida en tres partes", dijo entender que "hay muchos reclamos" contra su Gobierno, pero reiteró que dio "lo mejor para que Argentina esté de pie"."Nos ha tocado un tiempo muy ingrato", resumió Fernández y destacó que con el ministro de Economía, Sergio Massa, "acaba de resolverse" el acuerdo con el FMI que, desde su punto de vista, "hubiera sido mucho mejor" que no fuera suscripto por el macrismo.Sobre la política de hábitat, hizo alusión a un video en el que se ve al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, despegando los nombres de los ministerios que piensa eliminar: "Cuando veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda, yo digo por favor que siga porque muchos argentinos necesitan acceder" a una, indicó el Presidente."Es un derecho humano y así hay que tomarlo. Derecho al techo, por más que digan lo contrario, me voy a morir diciendo, como dijo Eva, 'donde hay una necesidad hay un derecho'. Y donde alguien necesite una casa, tendremos que ver el modo para que pueda acceder a esa casa", apuntó.Por otro lado, el Presidente calificó el acceso a la vivienda como un "Derecho Humano en el Siglo XXI" durante la entrega de 251 viviendas del programa Reconstruir en los barrios Confluencia y Zabaleta de la capital neuquina, que requirieron una inversión de 4.437 millones de pesos, y de 28 unidades en el marco de Casa Propia, ubicadas en Confluencia y Cuenca XV Intermedia, con una inversión de más de 273 millones de pesos.En ese sentido, el gobernador Omar Gutiérrez destacó que "es la primera vez que estamos cumpliendo y haciendo realidad un sueño y una necesidad colectiva. Es la primera vez que estamos entregando 251 viviendas en este barrio que tiene como destino a trabajadores y trabajadoras de distintos sindicatos públicos y privados de la provincia de Neuquén".Por su parte, el ministro Maggiotti destacó la importancia de comprometerse con que "el Estado y el gobierno nacional sigan garantizando el acceso a la vivienda como un derecho constitucional y como una política pública, y esto se va a llevar adelante si hay un gobierno que entiende que el Estado tiene que estar presente para garantizar la igualdad de oportunidades".En tanto el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, dijo que "es un orgullo para mí que este proyecto que ya es una realidad represente los sueños cumplidos de las familias, los sueños cumplidos de los neuquinos y saber que este es el camino para seguir adelante".Antes de participar del acto, el Presidente visitó el edificio Polivalente del Barrio Z1, saludó a familias que recibieron viviendas del plan provincial que ejecutó las obras en ese lugar, y dialogó con representantes de la cooperativa Movimiento Techo Digno (MTD) que participó en la construcción de las casas.