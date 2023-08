Frigerio: "Hay que aprovechar el enorme potencial dormido que tiene Entre Ríos"

Cabe destacar que Rogelio Frigerio consiguió 268.630 votos en las elecciones PASO de los 326.345 sufragios del frente Junto por Entre Ríos.

Entre Ríos debe ser protagonista en el país

" Se deben garantizar la paz social para que podamos votar con tranquilidad el 22 de octubre"

El candidato a gobernador por "Juntos por Entre Ríos", Rogelio Frigerio, ante Elonce sostuvo que tras el resultado de las elecciones PASO, "la gran mayoría de los entrerrianos quiere una vuelta de página". Además, brindó declaraciones sobre las propuestas que concretará si llega a estar al frente de la Casa Gris y sostuvo que "la gente pide trabajo"."Desde hace cuatro años no pasó una semana en la cual no estuviera recorriendo algún rincón de la provincia y por su puesto después de la elección y triunfo que tuvimos en las PASO, es lógico volver a arrancar en Paraná", expresó Frigerio a Elonce.En esta oportunidad, el candidato a la gobernación agradeció "el acompañamiento de la gente que nos permitió ganarle, por siete puntos, al oficialismo que en estos 20 largos años que está en el pode generó un tremendo aparato electoral, que fue movilizado como pocas veces se ha visto con internas muy convocantes y así y todo tuvieron menos de 20.000 votos de diferencia a favor, respecto a las elecciones del 2021".a, ver siempre a los mismos en todos los cargos y si no son ellos, son sus amigos o familiares. Se cansó del estancamiento de la provincia y ser la hermana pobre de la región centro y quiere ser otra cosa", sentenció.En este sentido, Frigerio señaló que "estamos preparados para asumir la responsabilidad para transformar la provincia. Sabemos qué hacer, cómo y con qué equipo. Algo que vamos a plantear de acá al 22 de octubre"."Hay que aprovechar el enorme potencial dormido que tiene nuestra provincia y volver a ser protagonistas en el país. Entre Ríos desde hace un tiempo estamos jugando un papel marginal y podemos recuperar ese lugar", dijo el candidato a la gobernación al asegurar que "primero se necesita asegurar trabajo de calidad, porque es lo que demanda la gente y debería ser la primera preocupación de la política".En este contexto, sumó que "la producción, cultura y el turismo son fuentes de enorme potencial para generar empleo de calidad en la provincia. Contamos con un sector público con gente y comprometida, pero está harto de los pésimos sueldos y que la política les imponga jefes que no saben nada del tema, pero como amigos del poder o punteros políticos ocupan esos lugares que deberían estar ocupados por trabajadores de carrera administrativa"."Los empleados públicos quieren otra cosa y tener la posibilidad poder servir a la comunidad desde el lugar que tengan. Es por ello que hay que hacer algo que es muy pedido y son lospara que los lugares de mayor responsabilidad no sean ocupados por los punteros políticos, sino que sean por las personas más idóneas", aseveró Frigerio.En otro punto, Frigerio hizo referencia a la situación del país y sostuvo: "Estamos atravesando una de las peores crisis que se recuerden en el país. Con una inflación altísima solamente comparada a la de la década del 80. Hay un dólar sin techo y todos sabemos que eso genera más inflación a futuro. Además, se debe reconocer que en el país hay hambre, al igual que en lugares de nuestra provincia, y debería darnos vergüenza".Y amplió: "Es una situación muy compleja y todo esto exige, por parte de la política, una enorme responsabilidad. Debemos manejarnos con mucha prudencia, cuidar qué decimos y cómo lo hacemos para que haya paz social"."El que está a cargo del Ejecutivo nivel nacional, es el kirchenirsmo, al igual que en la provincia y se tienen que hacer responsables.y definir qué futuro queremos para nuestro país y provincia", culminó.