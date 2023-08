Bahillo: “La solución es colectiva y no un sálvese quien pueda”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó hoy que "compartimos la visión del cooperativismo de que la solución es colectiva y no un sálvese quien pueda", al participar del 6° Congreso Internacional de CONINAGRO "Diez años de El Campo y la Política", que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con la participación de productores cooperativistas de todo el país.Durante el discurso de apertura del Congreso, Juan José Bahillo señaló que "la sequía afectó la macroeconomía en un marco de fuerte endeudamiento, al punto de que nos falta el 50% de los saldos exportables", al destacar la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de acompañar con asistencias directas al sector; "no concebimos el crecimiento si no es con nuestros productores y con un entramado productivo fortalecido".Bahillo detalló las políticas y acciones que llegaron de manera directa a más de 18.200 productores con un total de $22.400 millones en transferencias directas a las provincias y cooperativas, como tambien los Programas de Fortalecimiento Productivo para los serctores porcino y aviar; el Programa Engorde en Corral para el sector bovino; Impulso Tambero; y las compensaciones para los productores de soja y maíz, entre otras.Por último, sobre el rol del sector cooperativo Bahillo sostuvo: "Quiero destacar el rol de este congreso y del cooperativismo en general porque aunque lo hagamos desde miradas distintas, todos buscamos un mismo objetivo y sabemos que los problemas se solucionan si tenemos una mirada colectiva y de construcción conjunta".