Empleados de Salud exigieron recomposición salarial y recategorizaciones

Empleados del ministerio de Salud protestaron por recomposición salarial y exigieron la incorporación de una cláusula gatillo a la paritaria “para tener aumentos de manera inmediata en relación al índice de inflación y no perder poder adquisitivo”.“Decidimos salir a la vereda en acompañamiento a la paritaria que comienza porque creemos necesario recuperar el poder adquisitivo perdido a raíz de la devaluación post-PASO y por la inflación galopante desde hace varios meses”, comunicó ala delegada gremial en la cartera provincial, Nadia Burgos.Y agregó: “Los trabajadores de Salud tenemos un mínimo garantizado superior a los 200 mil pesos, que está muy lejos de 384 mil pesos que difundieron desde el INDEC para que una familia no sea pobre en el país”.“Somos quienes sostenemos la Salud Pública de la provincia y debemos tener un reconocimiento salarial acorde a la tarea que realizamos”, exigió Burgos.En el marco de la protesta, la sindicalista confirmó que “la atención está garantizada con guardias mínimas, pero la retención de servicios se hace sentir en hospitales y centros de salud porque necesitamos que, en la paritaria, no solo nos dé un aumento salarial para recuperar lo perdido, sino que además se incorpore la cláusula gatillo para tener los aumentos de manera inmediata en relación al índice de inflación y no perder poder adquisitivo”.“Necesitamos una respuesta urgente porque se nos viene posponiendo desde enero y pasan los meses, mientras avanza la inflación”, sostuvo al respecto.